Achtung Autofahrer: Hiesfelder Bahnübergang gesperrt

Dinslaken Bahn führt im Rahmen des Betuwe-Ausbaus in Dinslaken Arbeiten durch. Im Fall des Bahnübergangs Holtener Straße wird diese Umleitung empfohlen.

Die Hinweisschilder stehen schon seit einigen Tagen. Der Bahnübergang Holtener Straße in Hiesfeld ist seit Montag, 27. November, für den Autoverkehr gesperrt. Autofahrer gelangen deshalb nicht mehr von der Oberhausener Straße über die Hügel und Holtener Straße auf die Brinkstraße. Sie müssen nun die Oberhausener Straße bis zur Brinkstraße fahren. Entsprechende Sperren sind aufgestellt worden. Das hat aber am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr zwei Autofahrer nicht daran gehindert, sich an den Sperren vorbeizuzwängen und die Gleise zu passieren.

Im Rahmen des dreigleisigen Ausbaus der Strecke zwischen Emmerich und Oberhausen sind bereits einige Bahnübergänge außer Betrieb genommen. Am Freitag, 24. November, hat eine neue Bauphase, in der in Dinslaken zahlreiche Arbeiten durchgeführt werden, begonnen. Unter anderem nutzen die Bauteams die neue Sperrung der Strecke, um den Bahnübergang an der Holtener Straße außer Betrieb zu nehmen. Das Queren der Gleise wird für Pkw an dieser Stelle dann nicht mehr möglich sein. Umleitungen sind vor Ort ausgeschildert. Radfahrer und Fußgänger können weiterhin die vorhandenen Gehwege nutzen.

Diese Möglichkeiten haben Radfahrer und Fußgänger

Der Bahnübergang an der Holtener Straße wird künftig durch eine Unterführung ersetzt, die Fußgänger und Radfahrer nutzen können. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, finden in den nächsten Wochen vor Ort vorbereitende Arbeiten, wie zum Beispiel Kampfmittelsondierungen statt. Die Hauptarbeiten starten ab Anfang 2024.

Weitere Informationen rund um das Ausbauprojekt finden Sie online unter https://emmerich-oberhausen.de/

