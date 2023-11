Achtung Kontrollen: Hier blitzt die Stadt Dinslaken

Dinslaken Die Stadtverwaltung Dinslaken kontrolliert die Einhaltung der Geschwindigkeit auf den Straßen. An diesen Stellen wird in dieser Woche geblitzt.

Hat Sie ein helles, rotes Blitzlicht überrascht, als Sie in Dinslaken mit dem Auto unterwegs waren? Dann sind Sie womöglich zu schnell gefahren und in eine Radarfalle der Stadt getappt. Die Stadt kontrolliert die Einhaltung der Geschwindigkeit regelmäßig, so auch in dieser Woche.

Blitzer in Dinslaken: Hier sind Radarkontrollen geplant

Alleestraße

Althoffstraße

Am Brüchsken

Bahnstraße

Brinkstraße

Dickerstraße

Dorotheenstraße

Duisburger Straße

Ernst-Moritz-Arndt-Straße

Industriestraße

Konrad-Adenauer-Straße

Rotbachstraße

Schillerstraße

Schloßstraße

Ziegelstraße

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass es auch an anderen Stellen zu Kontrollen kommen kann.

