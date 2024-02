In Eppinghoven wird in einigen Häusern weiterhin Wasser abgepumpt, liegen dazu Schläuche im Vorgarten. Eyüp Yildiz (v.l.n.r.), Dr. Nicola Hirsch, Katrin Zurhorst, Christophe Forni und Niels Ott vom Orga-Team „Hochwasser“ haben mit der NRZ über die aktuelle Situation im Stadtteil gesprochen.

Dinslaken In Eppinghoven laufen in einigen Häusern seit mehreren Wochen die Pumpen. So schildern Betroffene die aktuelle Situation.

In einigen Häusern laufen die Pumpen seit mehreren Wochen. In einigen mussten sie wieder eingeschaltet werden. Der hohe Stand des Grundwassers, starke Regenfälle im Dezember haben viele Keller volllaufen lassen. Ein Ende ist nicht in Sicht, vielmehr werden für die nächsten Tage Regenfälle vorhergesagt. Das beunruhigt viele Hausbesitzer in Eppinghoven. Was ist seit der von Bürgern initiierten Informationsveranstaltung im Schützenhaus und der städtischen Veranstaltung im Rathaus geschehen? Eine Bilanz zogen Mitglieder des Orga-Teams aus Eppinghoven im Gespräch mit der Redaktion.

Arbeitsgruppe hat Anfang Februar getagt

Der Grundwasserspiegel ist weiterhin hoch, es regnet und der Rotbach führt viel Wasser. Die auf der Info-Veranstaltung in Eppinghoven angeregte Arbeitsgruppe mit betroffenen Hausbesitzern, mit Vertretern der Stadt und des Lippeverbandes, der für einen Teil des Rotbaches verantwortlich ist, hat sich Anfang Februar getroffen. Der Forderung nach der Erstellung eines hydrologischen Gutachtens zu den Ursachen dieser Grundwassersituation sei entsprochen worden. Ein Gutachter habe bereits die Arbeit aufgenommen. Doch man dürfe nicht warten, bis der Gutachter Ergebnisse, eventuell auch Vorschläge für Maßnahmen vorlegt, heißt es im Gespräch mit der NRZ.

„Uns geht es viel zu langsam“, fasst Eyüp Yildiz die Stimmung der Eppinghovener zusammen. Er hat sich mit betroffenen Bürgern zum Orga-Team zusammengetan, organisierte eine Informationsveranstaltung im Schützenhaus. Als Beispiel werden die Bäume, die im Wohnungswald im Rotbach liegen, ihn stauen, genannt. Sie seien immer noch vorhanden. Es soll ein Ortstermin zwischen Stadt und dem Landesbetrieb Holz und Wald geben. Man könne nicht verstehen, warum es so lange dauert, einen Termin zu vereinbaren. Die Eppinghovener haben den Eindruck, dass der Ernst der Lage bei den Verantwortlichen der Stadt nicht angekommen sei. Viele Keller seien nass, in Häusern laufen Trocknungsgeräte. Nach den jüngsten Regenfällen wieder Pumpen.

Wasser schneller abführen

Es geht den betroffenen Hausbesitzern um die Frage, wie kann es in der Zukunft verhindert werden, dass Grundwasser in die Häuser steigt. Klar ist, es ist kein singuläres Ereignis, es hängt mit dem Klimawandel zusammen und mit starken Regenfällen müsse in Zukunft gerechnet werden. Doch es stelle keine Alternative dar, dass alle paar Jahre die Häuser unter Wasser stehen würden und dann die Pumpen eingeschaltet werden müssten. In solchen Situationen müsste das Oberflächenwasser schneller als üblich abgeführt werden. Der Verweis auf Konzepte wie die der „Schwammstadt“ würde nicht greifen, da der „Schwamm“ voll sei und das Wasser dann in die Keller fließen würde.

Beachten müsse man, dass der Rotbach viele Zuläufe hat, über die viele Teile der Stadt Dinslaken entwässert werden. Eine renaturierte oder eine sich der Natur überlassenen Mündung passe nicht. Der Wohnungswald sei picke, packe voll, dort würden die Bäume im Wasser stehen. Es könne nicht sein, dass dort Wasser gestaut wird, um für ausreichend Grundwasser zu sorgen.

Die Menschen in Eppinghoven haben die Hoffnung, dass der Gutachter auch Lösungen liefert. Man wünsche sich, dass Maßnahmen vorgeschlagen werden, es reiche nicht, wenn er nur Daten erfassen. „Die Ursache muss geklärt werden. Und wie man es in Zukunft verhindern könne“, lautet die Forderung. Eine Möglichkeit wäre, einen weiteren Zulauf vom Rotbach zum Lohberger Entwässerungsgraben zu schaffen. Das würde helfen, dass Wasser schneller abfließen könne.

Antworten möchten die Eppinghovener von der Landesregierung erhalten. Die Frage nach einer finanziellen Unterstützung sei noch nicht beantwortet worden. Vielleicht gibt es Antworten beim nächsten Treffen der Arbeitsgruppe „Grundwasser“. Die Gruppe kommt im März wieder zusammen.

