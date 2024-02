AfD: Dinslakens Parteien wehren sich - „Nehmen es nicht hin“

Dinslaken Nach dem Bekanntwerden rassistischer Deportationspläne und der Dinslakener Demo gegen rechts reagiert nun der Rat - und setzt ein klares Zeichen.

Wie Politiker der AfD, Mitglieder der Identitären Bewegung und Rechtsextremisten mit Menschen umgehen würden, ist nach dem Aufdecken der Pläne zu rassistischen Deportationen bekannt. Seitdem hat sich heftiger Protest geregt. Im ganzen Land gab und gibt es Demonstrationen gegen diesen Umgang mit Menschen. Auch in Dinslaken waren am 27. Januar knapp 5000 Menschen auf der Straße und haben sich gemeinsam für ein buntes, tolerantes und offenes Dinslaken, Deutschland und Europa eingesetzt. Nun soll der Rat ein Zeichen setzen: „Für eine wehrhafte Demokratie“.

Demokratische Werte verteidigen

In einem von allen im Rat vertretenen Fraktionen wird beantragt, dass sich Dinslaken der Trierer Erklärung des Deutschen Städtetages vom 18. Januar anschließt. Denn, so heißt es in dem vorgelegten Antrag: „Die AfD verachtet unser solidarisches Miteinander, unsere Grundrechte, unsere Freiheit, unsere demokratische Republik.“ Diesen Angriffen halte man stand, gegen Rechts, gegen Rassismus und für eine wehrhafte Demokratie. Und: „Der Rat der Stadt Dinslaken bekräftigt, unsere demokratischen Werte gegen Rechts zu verteidigen, denn die aktuelle Lage ist ein Auftrag für alle demokratischen Parteien, das Vertrauen in die Demokratie zu stärken und gemeinsam mit der Zivilgesellschaft und Wirtschaft gegen Demokratiefeinde einzustehen“, heißt es in der Begründung.

Das ist die Realität in den Städten

In der Erklärung des Städtetages heißt es, dass die aufgedeckten Pläne zur Deportation von Millionen Menschen aus Deutschland schockiert haben. „Wir nehmen es nicht hin, dass rechtsextreme Kräfte eine Atmosphäre der Verunsicherung, der Angst und des Hasses in unserem Land und in unseren Städten schüren.“ Die Realität sei, dass in den Städten Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenleben, als Nachbarn, als Kollegen, als Freunde, als Familie. Man akzeptiere nicht, dass Bürger, dass Familien, dass sogar Kinder Angst davor haben müssen, von hier vertrieben zu werden. Unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Bewertungen politischer Themen sind Teil der Demokratie in Deutschland. Was nicht zu akzeptieren ist, wenn der Kern der Verfassung und die Basis des Zusammenlebens angegriffen werde: die Würde des Menschen. „Eine wehrhafte Demokratie lebt von einer aktiven und wachen Zivilgesellschaft vor Ort“, heißt es in der Trierer Erklärung.

Den Antrag haben diese Fraktionen gemeinsam vorgelegt: AWG, CDU, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, Die LINKE, Die Partei, SPD und UBV. (mt)

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Dinslaken und Umgebung

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde