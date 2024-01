Dinslaken: Alfons gastiert erneut in der Kathrin-Türks-Halle

Dinslaken Der Kabarettist Alfons kehrt mit seinem neuen Programm „Alfons – jetzt noch deutscherer“ in die Stadthalle zurück. Es gibt noch Tickets.

Alfons kehrt in der Kathrin-Türks-Halle zurück. Am Mittwoch, 13. März, 20 Uhr, berichtet der in Paris aufgewachsene Emmanuel Peterfalvi in seinem neuen Programm „Alfons – jetzt noch deutscherer“ von der Geschichte seiner „Deutschwerdung“. Von den zauberhaften, sonnigen Kindheitstagen in Frankreich bis hin zum betörend samtigen Grau deutscher Amtsstuben. Und Alfons, wie sich der ungarisch-stämmige Franzose in Deutschland nennt, kommt nicht allein, sondern in überaus charmanter Begleitung: Julia Schilinski begleitet Alfons auf dem Klavier.

Und derart von Flügelklängen umspielt wird seine Geschichte immer wieder zum musikalischen Pas de deux, mal humoristisch, mal nachdenklich, oft völlig überraschend. Alfons neues Programm „ist eine wunderbare Mélange aus Theater und Kabarett - und zugleich noch viel mehr als die Summe dieser Zutaten. Ein Abend mit anhaltenden Nachwirkungen: Wärme im Herzen - und Kater in den Lachmuskeln“, wirbt der veranstaltende Fachdienst Kultur der Stadt Dinslaken.

Hier gibt es Tickets

Tickets gibt es im Vorverkauf zzgl. etwaiger Gebühren für 32 Euro (ermäßigt 20 Euro) in der Stadtinformation am Rittertor, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und im Internet unter https://stadt-dinslaken.reservix.de oder an der Abendkasse für 34 Euro, ermäßigt 25 Euro.

