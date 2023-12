Altweiber in Dinslaken: Keine Party auf dem Altmarkt

Dinslaken Zum Auftakt des Straßenkarnevals wurde stets an Altweiberfastnacht auf dem Altmarkt gefeiert. 2024 gibt es laut Veranstalter diese Alternative.

Die Karnevalisten sind auch im Februar 2024 an Altweiberfastnacht zu einer jecken Party eingeladen. Doch werden sie dann nicht auf dem Altmarkt feiern. Wie Din-Event mitgeteilt hat, wird die traditionell auf dem Altmarkt stattfindende Party verlegt.

Im „Wohnzimmer der Stadt“ wird gefeiert

Wie es in der am Montagmittag veröffentlichten Mitteilung heißt, soll die Veranstaltung „im kommenden Jahr eine innovative Veränderung erfahren“. Die Jecken können am Donnerstag, 8. Februar, in der Kathrin-Türks-Halle feiern. Somit könne man Wind und Wetter vor der Tür lassen. Im „Wohnzimmer der Stadt“ werde für ein karnevalistisches Ambiente gesorgt. Din-Event freue sich auf die ausgelassene Stimmung und auf erstklassige Showacts.

Die musikalische Unterhaltung darf und wird nicht fehlen und so werden neben den beiden Musikgruppen Drummerholics und Kärnseife, DJ Rene vor, zwischen und nach den Bands auf der Bühne und CN-Events im Foyer für Stimmung sorgen. „Das ganze Haus wird eine Party-Zone und wir starten den Karneval, so wie es sich gehört“, heißt es in der Mitteilung der Din-Event.

Hier sind die Eintrittskarten erhältlich

Wann geht es los? Der Einlass für die Damen beginnt am Donnerstag, 8. Februar, um 18 Uhr. Die Herren sind ab 20 Uhr willkommen. Karten kosten 11 Euro und sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen oder unter Reservix erhältlich.

