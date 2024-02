Hünxe Der 1. KV Jeck in Hünx‘ hatte jede Menge Möhnen und Jecken vor die Tür des Rathauses gebracht. Hier sind die schönsten Bilder vom Rathaussturm.

Kurzen Prozess machten die Hünxer Möhnen und Jecken mit der „Rathausmacht“ in Hünxe. Mit einem mit Glücksklee verzierten Rammbock verschafften sich die Narren am Nachmittag schnell Zugang zum Hünxer Rathaus. Auch die Rede von Bürgermeister Dirk Buschmann, der sich an der Tür hatte geschlagen geben müssen, konnte die Narrenschar nicht dazu bewegen, das Rathaus einfach wieder zur verlassen. Stattdessen nahm Obermöhne Annette Weiß den Schlüssel zum Rathaus entgegen. In den kommenden tollen Tagen regieren jetzt also die Jecken im Golddorf. Unser Fotograf Markus Joosten war beim Rathaussturm dabei und hat die Eroberung durch die Möhnen und Jecken in Bildern festgehalten.

Das sind die schönsten Bilder vom Hünxer Rathaussturm

Altweiber in Hünxe: Die schönsten Bilder vom Rathaussturm Altweiber in Hünxe: Die schönsten Bilder vom Rathaussturm In Hünxe stürmten die Möhnen und Jecken des 1. KV Jeck in Hünx‘ erfolgreich das Rathaus und eroberten den Rathaussschlüssel der Gemeinde. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

