Altweiberparty Dinslaken: Star Tim Toupet als „Date-Doctor“

Dinslaken Trotz Regens: Dinslakener Jecken feiern Altweiberparty auf dem Altmarkt. Mallorca-Star Tim Toupet heizte der Menge ein – und spielt Amor.

Die lila, gelben, roten oder grünen Regenschirmen wippen im Takt der Musik. Schon von weitem hören Besucher der Dinslakener Altstadt die Musik. „Kölsche Jung“ von der Band Brings dröhnt aus den Lautsprechern der Boxen auf der Bühne am Altmarkt. Es regnet in Strömen und doch sind einige Menschen gekommen, um bei der Altweiberparty 2024 mitzutanzen, zu schunkeln und zu feiern.

„Der Regen tut der Stimmung keinen Abbruch“, befindet Sonja Salewski. Sie ist mit Freundin Ines Wind im Aperol-Kostüm seit 13 Uhr bei der Party auf dem Altmarkt dabei. „Wir sind jedes Jahr hier. Klar würden wir uns wünschen, dass Karneval in den Juni verlegt wird, damit das Wetter etwas beständiger ist. Aber es ist trotzdem super hier“, sagen die beiden Freundinnen.

Dinslakenerinnen waren auf schlechtes Wetter an Karneval vorbereitet

Dem Regen trotzen auch Johanna, Marina, Andrea und Elke. Sie tragen über ihren Einhorn-Dino-Kostümen einen durchsichtiges Regencape – und kleine, regenbogenfarbene Schirmchen auf dem Kopf. „Die haben wir, wegen der Wettervorhersage, vorgestern noch geholt“, berichtet Marina und ergänzt schulterzuckend: „Wir machen uns den Spaß trotzdem.“ Außerdem, sagt Johanna, „freuen wir uns jetzt auf Tim Toupet.“

Johanna (links) und Marina haben ihr Kostüm dem Wetter angepasst. Foto: Markus Joosten / Dinslaken

Mit großem Applaus, Jubelrufen und Trillerpfeifen wird der Mallorca-Star von den Dinslakener Jecken dann auf die Bühne gerufen. „Das hört sich ja schon mal jut an“, ruft er ins Mikrofon, während er die Bühne betritt. „Hebt die Hände in den Himmel und ich sach ‘ne schöne Fastelovend zusammen“, animiert er das Publikum und stimmt sogleich das Lied „Viva Colonia“ ein, bei dem die Dinslakener den gebürtigen Kölner gesanglich tatkräftig unterstützen. Toupet ist gerade ein paar Minuten auf der Bühne, da holt er sich direkt Verstärkung aus dem Publikum.

Mallorca-Star Tim Toupet bei der Altweiberparty auf dem Altmarkt in Dinslaken. Foto: Nina Meise / NRZ

Tim Toupet heizt dem Publikum auf dem Altmarkt in Dinslaken ordentlich ein

Denise und Daniel, die sich auf Toupets Nachfrage beide als Singles bekennen, fordert der Mallorca-Star auf, auf die Bühne zu kommen, will einen Verkupplungsversuch starten, wie er sagt. „Ich hab so eine Idee: Wollen wir die beiden mal tanzen lassen?“, fragt er die Zuschauer, die mit großem Applaus ihre Zustimmung deutlich machen. Schon stimmt Toupet seinen Hit „Vater Abraham“ an und tanzt gemeinsam mit Denise und Daniel oben auf der Bühne. Die beiden scheinen Spaß zu haben, klatschen in die Hände und singen laut mit. Auch im Publikum ist die Stimmung auf dem Höhepunkt. In der einen Hand den Regenschirm und in der anderen ein Getränk, das die Feierlustigen auf Ansage von Toupet während seines Auftritts in die Höhe recken. Johanna gefällt es: „Er macht echt Stimmung und gute Musik zum Feiern.“

