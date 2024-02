Dinslaken. Er spielt bei Tomorrowland und Parookaville: Ein international bekannter Star-DJ kommt am 31. August zum Waikiki-Festival nach Dinslaken.

Bunte Girlanden, feiernde Menschen, Elektro-Beats und Konfetti-Kanonen: Das war das Waikiki-Festival 2023 auf dem Freigelände des Schwimmbades Dinamare. Auch 2024 bringen die Veranstalter Lennart Opgen-Rhein und Hendrik Willing mit ihrem Waikiki-Festival wieder hawaiianisches Flair nach Dinslaken. Am 31. August steigt zum zweiten Mal das elektronische Musikfestival in Dinslaken – mit einigen Neuerungen.

Alles wollen die beiden Organisatoren noch nicht verraten, denn: Es soll in diesem Jahr sogenannte Blind-Tickets für 27,90 Euro geben, die zuallererst in den Verkauf gehen sollen, noch bevor die genauen Infos zum Festival veröffentlicht werden. „Die Leute sparen bei dieser Kategorie 30 Prozent im Vergleich zur teuersten Ticketkategorie“, sagt Willing. Noch gibt es jedoch kein genaues Datum für den Start des Kartenverkaufs. „Was wir aber sagen können: Die Bühne wird krasser und deutlich größer als im vergangenen Jahr und es kommen internationale Künstler nach Dinslaken, die sonst auf vielen großen Bühnen wie bei Tomorrowland oder Parookaville vertreten sind“, verrät Opgen-Rhein. Wie er selbst auf seiner Internetseite ankündigt, legt auch DJ Moguai beim Festival in Dinslaken auf. Der gebürtige Recklinghäuser ist international bekannt und spielt neben dem Waikiki auch in Belgien beim Tomorrowland, dem bekanntesten Technoevent weltweit. Natürlich würden aber auch wieder regionale DJs beim Festival auflegen. Schließlich soll es ein Festival „von Dinslakenern für Dinslaken sein“, ist es den beiden Veranstaltern wichtig.

Waikiki 2024 in Dinslaken: Lokale Gastronomen sorgen für Speisen und Getränke

Deswegen werden auch wieder lokale Gastronomen, wie auch bereits im vergangenen Jahr, die Festivalbesucher mit Essen und Getränken versorgen. „Wir möchten unsere Stadt mit dem Festival unterstützen und freuen uns, wenn auch Leute von außerhalb herkommen und Dinslaken kennenlernen“, sagt Willing. Deshalb gebe es in diesem Jahr auch die Möglichkeit, ein Übernachtungsticket zu kaufen. Dafür kooperieren die Waikiki-Veranstalter mit dem Hotel Victoria an der Gerhard-Malina-Straße, in der Nähe des Festivalgeländes.

Worauf die beiden Waikiki-Erfinder bei der Ausgabe im Jahr 2024 besonderen Wert legen, sei die Barrierefreiheit. Im vergangenen Jahr mussten die Besucher nämlich ein großes Beachvolleyballfeld durchqueren, um auf das Festivalgelände zu gelangen. Für gehbehinderte Menschen oder Menschen im Rollstuhl war dies nur schwer machbar. Das soll sich in diesem Jahr ändern. Ebenfalls neu soll das Bezahlsystem sein. Wie beim Parookaville-Festival sollen Besucher nur noch mit Wertmarken, sogenannten Token, zahlen können, die es an einem Automaten am Festivaleingang zu kaufen gibt.

Waikiki-Veranstalter wollen mit dem Festival in Dinslaken einen „besonderen Ort kreieren“

Zudem soll es neue und mehr Attraktionen für Besucher geben. Der Schminkstand werde größer sein als im vergangenen Jahr und Festivalliebhaber haben die Möglichkeit, an einem Blumenkranz-Workshop teilzunehmen. Aber auch die Chance, sich piercen und tätowieren zu lassen, soll, wie auch schon 2023, gegeben sein. „Wir wollen einen besonderen Ort kreieren, an dem die Leute ihrem Alltag entfliehen und ihren Sommerabschluss einfach nur genießen können“, lautet der Anspruch, den Hendrik Willing und Lennart Opgen-Rhein an die Veranstaltung im Jahr 2024 haben. Dafür hätten die beiden noch weitere Ideen in petto, die sie jedoch nur mit finanzieller Unterstützung von Förderern umgesetzt bekommen: „Wir sind dafür immer noch auf der Suche nach Sponsoren.“

Worauf sich die beiden Veranstalter bei der Waikiki-Ausgabe von 2024 besonders freuen? „Es soll am Ende des Tages eine Zeremonie stattfinden. Wie die aussehen wird, wollen wir noch nicht verraten, nur so viel: Es wird episch.“

Weitere Infos zum Waikiki-Festival in Dinslaken unter: www.waikiki-openair.de

Waikiki-Bootsparty Um Besucher auf das Waikiki-Festival in Dinslaken einzustimmen, veranstalten Willing und Opgen-Rhein am 25. Mai 2024, von 19 bis 0 Uhr, eine Waikiki-Open-Air-Party auf einem Boot. Weitere Infos und Tickets hierzu soll es Anfang März geben. 400 Leute können an diesem Abend bei der Bootsparty dabei sein. „Wir wollen neben der eigentlichen Veranstaltung noch etwas Besonderes für die Leute machen“, sagen die Veranstalter.

