Voerde. Die Momm-Niederung in Voerde gleicht einer „Seenlandschaft“. Sprecher des Lippeverbandes erläutert die Gründe und was dagegen unternommen wird.

Was die starken und ausgiebigen Regenfälle im vergangenen Jahr anrichten können, hat die Deicherosion an der Emscher und ab Dezember die problematische Lage in Eppinghoven gezeigt. Der Grundwasserpegel ist gestiegen, mehr Wasser kann nicht aufgenommen werden. Es ist so viel Wasser vorhanden, dass es den Weg nach oben gesucht hat. In Eppinghoven ist es in Häuser eingedrungen, sorgt dafür, dass Keller unter Wasser stehen, dass Pumpen eingesetzt werden müssen. In der Momm-Niederung in Voerde sind die Auswirkungen auch zu sehen.