Hünxe/Kreis Wesel. Der Kreis Wesel möchte ein Modellprojekt für ein kreisweites Fahrradverleihsystem starten. Hünxe beteiligt sich. Ist das Geld gut angelegt?

Es ist schon ein wenig kurios: Seit Veröffentlichung des Haushaltsplanes wollen alle Parteien im Hünxer Gemeinderat schauen, wie man Geld sparen kann, um das Haushaltsdefizit von mehr als drei Millionen Euro zu reduzieren. Und dass es in den kommenden Jahren nicht besser aussehen wird, ist ebenfalls bekannt. Trotzdem möchte sich die Politik nun am Modellprojekt eines kreisweiten Fahrradverleihsystems beteiligen, bei dem scheinbar niemand genau weiß, wer das am Ende eigentlich nutzen soll.