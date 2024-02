Dinslaken. Die Tribute Show in der Kathrin-Türks-Halle begeisterte mit Hit-Klassikern der 70er-Jahre. Dazu trug auch dieser maßgebliche Unterschied zum Original bei.

Wer an diesem Donnerstagabend in der Kathrin-Türks-Halle war, hat entweder noch die alten Vinylscheiben zu Hause im Regal stehen – oder brauchte sie sich nie zu kaufen, weil die Lieblingssongs permanent im Radio liefen. Boney M. gehört bis heute zu den international erfolgreichsten Pop-Phänomenen. Die Show „Tribute to Boney M.“ brachte nicht nur die Hits von Frank Farian (18. Juli 1941 bis 23. Januar 2024) auf die Bühne, sondern auch viel Glitter, Disconebel und vor allem ganz viel Lebensgefühl der Disco-Ära.

Klar, wer Boney M. als Show inszeniert, setzt fürs Publikum auf unbeschwerte Partystunden. Mitsingen, mittanzen, mitfeiern. Aber Moderatorin Susanne Praß betonte ebenso, dass dieser Abend eine Reise in die Musikgeschichte sei. Und dies prägte die Dramaturgie des Abends.

Live-Musik mit Profis statt Studioprodukt

Das Schwierige an einer solchen Tribute-Show ist es, dass man die Original-Hits über Jahrzehnte ins Ohr gemeißelt bekam. Und hier ist man gleich beim entscheidenden Unterschied zu den „echten“ Boney M. Die waren nämlich eben nicht wirklich echt, sondern das Studioprodukt eines Schlagersängers, der zwischen 1976 und 1980 ein untrügliches Gespür dafür entwickelte, was gerade an Sounds, Beats und Themen angesagt war und es dabei noch schaffte, dieser Melange ein eigenes Gepräge zu geben, eine eigene Marke zu schaffen.

Die Erfolgsgeschichte von Boney M. Mit Boney M. landete Frank Farian zwischen 1975 und 1988 38 Top-Ten-Hits, einschließlich 15 Nummer-Eins-Hits in Deutschland und 22 Top-Ten-Hits in Großbritannien. Die Gruppe wurde sogar von Queen Elizabeth II. empfangen. Dabei war bei dem Quartett nicht alles echt. Nur Marcia Barrett und Liz Mitchell sangen die Songs auch im Studio ein, Maizie Williams und Bobby Farrell gehörten quasi nur optisch zur Show. Dem Erfolg tat das keinen Abbruch. Erst als Frank Farian ein paar Jahre später mit Milli Vanilli den Fake weiter perfektioniert hat, kam es zum Skandal.

Bei der von Frank Serr produzierten Tribute-Show ist der Ansatz ein anderer: Band und Gesangsquartett sind ausgebildete Bühnenprofis und das wird als Qualitätsmerkmal auch betont. „Hier ist alles live“, betonte Praß, selbst ausgebildete Musicalsängerin, und stellte alle Mitwirkenden auch mit deren Biografien vor.

Etwa Raliza van Oijen, die nicht nur für die souligen Soli des Abends zuständig war, sondern auch Tanzdozentin ist. Sie choreografierte schon Shows von Marcia Barrett (Original-Boney M.) und auch die der Tribute Show. Auch Sängerin Francy B. trat von 2007 bis 2017 mit Barrett auf und der große Unterschied zwischen dem legendären Bobby Farrell und Martin Lorenz ist, dass Letzter nicht nur studierter Tänzer, sondern auch Sänger und Vocalcoach ist. Und dann war da noch Chamelle, die man nicht auf ihre Teilnahme bei DSDS reduzieren sollte. Die Südafrikanerin, die in Pretoria Musical, Tanz, Schauspiel und Regie studiert hat, überzeugte mit ihrer Bühnenpräsenz. Sie machte die fast ein halbes Jahrhundert alten, von Malte Bechtold (Keyboard), Michael Budnik (Bass) und Sascha Waak (Schlagzeug) live begleiteten Hits tatsächlich zu ihrem ganz eigenen Ding.

Zeitlose Hits aus vergangenen Jahrzehnten

„Ma Baker“, „Rasputin“. Zeitlose Hits, weil sie eben ganz originär die Kinder ihrer Zeit waren. Die Euro-Disco-Streicher hatte Farian von der Silver Convention geliehen: Der Munich-Sound verhieß Grammys. Mit den wie aus dem Off gesprochenen Textpassagen nahm Farian dagegen schon spätere Sprachsamples vorweg. Das war so innovativ wie die Idee, religiöse Themen aus den Kirchen und der Gospelmusik in die Disco zu bringen. Das alttestamentarische „Rivers of Babylon“ und das neutestamentarische „Mary‘s Boy Child“ wurden Welthits.

Wobei Letzeres auf ein weiteres Phänomen hindeutet: Hits wie „Sunny“ waren Coverversionen im angesagten Glitzersound. „Belfast“ dagegen hat alle Qualitäten eines Glamrock-Titels, doch waren Rocksängerinnen in jener Zeit die Ausnahme. Die Tribute-Show lässt „I can‘t stand the Rain“ folgen, wie „Sunny“ ein Song der 60er-Jahre, den Farian coverte. Und den Tina Turner 1984 unsterblich machen sollte.

Publikum tanzt und feiert zu den bekannten Liedern

Unsterbliche Hits. Es ist ein Phänomen der Pop-Musik, dass „zeitlose“ Hits den Nerv der Zeit, die Modernität in einem ganz eng gesteckten temporären Rahmen brauchen. Wer länger dabei sein möchte, muss sich immer wieder neu erfinden. Und dies funktionierte für Boney M. nicht. Im zweiten Teil des Abends konnte das Publikum erleben, wie es ist, wenn ein Produkt aus der Zeit fällt. Farian versuchte Anfang der 80er-Jahre, karibische Rhythmen, Schlager und den neuen, unterkühlten Synthiepop zu vermischen, doch Lieder wie „Felizidad“ verloren sich in Orientierungslosigkeit. Deshalb gab es zur Zugabe noch einmal ein Medley aus den 70ern. Und das Publikum tanzte und feierte begeistert mit.

