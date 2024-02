Dinslaken/Voerde/Niederrhein. Für zwei Jugendliche aus Thailand und Chile musste die Austauschorganisation AFS flugs neue Gasteltern finden. Wer einsprang und es nicht bereut.

Strahlend blauer Himmel, kilometerweiter Sandstrand, leise plätschern die Wellen ans Land – Urlaubsidylle. Wenn, ja, wenn da nicht ständig das Telefon klingeln würde. Sabine und Oswald Sieger verbrachten gerade ihren Urlaub auf Mallorca, als sie der Anruf erreichte, dass der AFS, der internationale Jugendaustausch, mal wieder Gasteltern suchte. Bundesweit war der Aufruf erfolgt, aber niemand war bereit, Andhia aus Chile bei sich aufzunehmen. Für wenige Monate nur.

Auch die Siegers wollten eigentlich eine Pause machen, hatten gerade das Kinderzimmer zum Arbeitszimmer umgestaltet. „Wir überlegten eine knappe Stunde, dann riefen wir den AFS Rechter Niederrhein, oder Ruhr-Emscher-Niederrhein, wie er ja jetzt heißt, an und sagten zu“, erzählt Oswald Sieger beim Stammtisch der Gruppe im Haus Garden. „Wir hatten nach unserem Urlaub genau eine Woche Zeit, aus dem Arbeitszimmer wieder ein Jugendzimmer zu machen“, sagt er und lacht.

Junge Menschen sollen am Familienleben im Gastland teilnehmen

Bereut haben es die beiden Mülheimer nicht. Andhias ursprüngliche Gasteltern hatten wohl etwas falsch verstanden und die junge Chilenin als Au-pair behandelt. Das ist nicht Sinn der Sache, erklärt Claudia Schmalenbach, Chefin der AFS-Gruppe Ruhr-Emscher-Niederrhein. Die jungen Menschen aus aller Welt sollen hier vielmehr am Familienleben teilnehmen, zur Schule gehen, sich mit anderen Jugendlichen austauschen und eine andere Kultur kennenlernen. Völkerverständigung also.

Dass mal etwas schiefgehen kann – bei den Gasteltern, aber auch durch die Jugendlichen – kommt immer mal wieder vor. Daher werden auch immer wieder Gasteltern gesucht, die einspringen, wenn es brennt. So wie im Fall von Andhia. Nach den Sommerferien war das Mädchen zu den beiden Mülheimern gekommen und hat sich sofort wohlgefühlt. Nur mit dem deutschen Essen haperte es ein wenig. Lediglich die Süßspeisen finden großen Anklang bei ihr.

Im Gespräch (v.l.n.r.): Phu aus Thailand, Birgit Sommer und Claudia Schmalenbach (beide vom AFS-Komitee) sowie Andhia aus Chile. © Privat / PR | Privat / PR

Singen im Chor, Sport und viele Ausflüge – die Siegers haben versucht, so viel wie möglich mit Andhia zu unternehmen. Bis nach Barcelona fuhren sie. Ja, sogar den rheinischen Karneval hat Andhia bei der Stunksitzung in Köln kennengelernt. Und während alle anderen das deutsche Wetter mit all dem Regen hassten, freute sich Andhia über jeden Tropfen, vor allem aber über den Schnee, von dem sie gar nicht genug bekommen konnte.

„Ich wohne in Chile in einer Wüstengegend, da gibt es keinen Regen, keinen Schnee“, berichtet sie und strahlt glücklich ob der Erfahrungen, die sie in Deutschland machen konnte. Dabei hatte sie anfangs Angst, vor die Tür zu gehen, als sie die weiße Schneedecke erstmals sah, verrät Gastvater Oswald Sieger. „Doch als wir ihr versicherten, es könne nichts passieren, war sie kaum noch zu halten und hat versucht, Schneeflocken in der Hand zu halten und zu konservieren.“

Senta und Frank Zimmermann aus Moers nahmen Phu auf

Ähnlich erging es dem jungen Phu aus Thailand. Regen kannte er allerdings, doch dass die Regenzeit in Deutschland länger anhielt als in seinem Heimatland, das konnte er kaum verstehen. Senta und Frank Zimmermann hatten den Jungen bei sich aufgenommen, nachdem sich seine eigentlichen Gasteltern getrennt hatten und so für den Jungen kein Platz mehr da war.

Dabei wollten sie nach dem Besuch von Gabriel eine Pause als Gasteltern einlegen. „Wir konnten einfach nicht anders, nachdem sich niemand gefunden hatte, der Phu aufnehmen wollte“, berichtet Senta Zimmermann. Die Moerserin hatte alles versucht, bei Freunden, bei Arbeitskollegen angefragt – niemand erklärte sich bereit.

„Also nahmen wir ihn auf, er war ja schon fertig“, sagt sie schmunzelnd. Und meint damit – Phu war bereits der deutschen Sprache mächtig, kannte die Kultur, das Essen, seine Umgebung. „Es ist leichter, als einen Jugendlichen von Anfang an zu Gast zu haben, der sich erst noch zurechtfinden muss“, erklärt die Gastmutter.

Durch den ASF die Welt kennenlernen Es werden immer wieder Gasteltern für junge Menschen aus aller Welt gesucht – für ein Jahr, für ein halbes Jahr oder für ein paar Monate. Oder wie in den Fällen von Andhia und Phu, Gasteltern, die einfach einspringen. „Was vielleicht einfacher ist, weil die Jugendlichen dann schon vertrauter sind mit der Gastheimat“, meint Claudia Schmalenbach. Infos unter: www.rechter-niederrhein.afser.de. Dort finden sich auch Informationen zum Stammtisch, an dem jeder gerne teilnehmen kann. Um sich auszutauschen, um von den Erfahrungen anderer zu lernen oder einfach nur, um einmal zu hören, wie das so ist mit den Gastkindern aus einem anderen Land. Übrigens, auch deutsche Jugendliche können durch den AFS die Welt kennenlernen.

Phu ist bereits seit Februar 2023 in Deutschland, war bei der großen Tour nach Brüssel und Antwerpen im Mai vergangenen Jahres dabei und hatte sich eigentlich ganz wohl in Münster gefühlt. Doch auch am Niederrhein gefällt es ihm. Wie überhaupt in Deutschland. Vor allem in der Schule gehe es viel entspannter zu als in Thailand, erzählt er. Die viele Freizeit hätte er in seinem Heimatland nicht. Allerdings sei es dadurch auch ein wenig langweiliger hier. Ob seine Klassenkameraden und -kameradinnen das auch so sehen, ist zu bezweifeln.

Für beide Jugendlichen heißt es nun aber Abschied nehmen von den Gasteltern, von Deutschland. Sie kehren in ihre Heimatländer zurück. Für Andhia aber steht bereits fest: „Nächstes Jahr komme ich wieder.“

