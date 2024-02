Dinslaken. Die Langfassung des Dinslakener Imagefilms mit dem bekannten Schauspieler ist erschienen. Nur ein Detail haben die Macher vergessen.

Nach mehr als einem Jahr ist nun auch die Langfassung des Imagefilms für Dinslaken erschienen: „Dinslaken - das Tor zum Ruhrgebiet“. Regisseur Adnan G. Köse veröffentlichte den Film des Dinslakener Produzenten Thorsten Ippendorf (Ippi Film) am Sonntagabend als „Social Media Weltpremiere“ auf Youtube. Ein, wie Adnan G. Köse schreibt, „stiller, poetischer und teils humorvoller Blick auf das ‚Tor zum Ruhrgebiet‘“.

Die Kinopremiere der ersten Fassung der Filme in der Dinslakener Lichtburg hatte nicht alle der geladenen Zuschauer begeistert. Die Filme wurden überarbeitet. Der kurze Imagefilm für Dinslaken wurde im Dezember veröffentlicht. Nicht zu sehen ist dort der extra eingekaufte Schauspieler Udo Schenk, dessen Gage einen großen Teil der Produktionskosten verschlungen haben dürfte. Sein Part ist nun in der Langfassung zu sehen.

Der Star hat nicht nur Harry Potter-Bösewicht Voldemort seine Stimme verliehen, sondern auch schon in zwei Köse-Filmen mitgespielt - und zwar in Dinslaken, was die Drehbuchautoren ihn in den ersten Sätzen des Imagefilms sagen lassen. Schenk spaziert in dem Film zu Streicherklängen vom Landhotel Galland in Oberlohberg durch die Natur, am Rotbach entlang, zum Rotbachsee, zur Wassermühle Hiesfeld, zu Stadtbibliothek und Museum Voswinckelshof. Es sind Szenen aus Köses Filme „Lauf um dein Leben“ zu sehen, aus seinem Theaterstück „Roter März“ - und der Dinslakener Nachtwächter Eduard Sachtje, der Schenk, untermalt von märchenhafter Klaviermusik, auf eine Runde durch die Altstadt und bis zur Zeche Lohberg und zur Marionettenwerkstatt mitnimmt. Ein schöner Traum, so scheint es am Ende - oder doch Realität?

Nur der Auftraggeber fehlt

„Ein modernes Märchen“, das er „mit viel Liebe zu seiner niederrheinischen Heimat“ inszeniert habe, schreibt Köse im Begleittext über sich selbst. Im Abspann werden alle Beteiligten genannt und auch der Dank ans Landhotel Galland und die „Zurich Versicherung Dirk Pauly“ dürfen nicht fehlen. Nur der Auftraggeber, die Stadt Dinslaken, die den Film mit 24.000 Euro finanziert hat, fehlen im Film.

Der Verweis auf die Stadt Dinslaken werde noch von Adnan G. Köse und Thorsten Ippendorf ergänzt, versichert die städtische Pressestelle auf Anfrage der NRZ. Die Stadt könne über beide Fassungen des Imagefilms verfügen - etwa zur Vorführung bei Besuchen oder bei Messen. Der kurze Imagefilm ist auch auf der Homepage der Stadt Dinslaken verlinkt.