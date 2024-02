Voerde. Marlies und Wilhelm Momm aus Voerde feiern Diamantene Hochzeit. Gefunkt hatte es in der Eisdiele. Was ihr Geheimnis des langen Zusammenseins ist.

Das Fest der Diamantenen Hochzeit feiern am Mittwoch (21. Februar) Marlies (81) und Wilhelm (84) Momm. Kennengelernt hat sich das Jubelpaar bereits 1959, am 7. Mai – das genaue Datum ist beiden noch sehr präsent. Es war in einer Eisdiele in Walsum, als sie sich zum ersten Mal begegneten. „Er war mit einer Schulfreundin dort, ich mit einem Sangesbruder“, erzählt Marlies Momm und lacht herzlich. „Herausgegangen sind wir dann andersherum.“