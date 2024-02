Dinslaken. Mehr Bürger als sonst erinnerten bei der Gedenkfeier an die Opfer des rassistisch motivierten Anschlags. Warum ihnen das besonders wichtig war.

,,In Gedenken an die Opfer von Hanau” steht in einer schlichten Schrift auf der Schleife des Trauerkranzes, der auch in diesem Jahr wieder in Dinslaken niedergelegt wird, um an die neun Menschen zu erinnern, denen bei einem rassistisch motivierten Anschlag im Jahre 2020 das Leben genommen wurde. Ihre Namen sind es, die an diesem regnerischen Montag auf der Gedenkfeier in Dinslaken, wie auch in der ganzen Bundesrepublik, immer wieder wiederholt werden. Sie dürfen nicht vergessen werden, betont Integrationsbeauftragter Senol Keser, Organisator der Gedenkfeier. Besonders in den Zeiten, die wir gerade erleben, sei es wichtiger, denn je zu erinnern, immer wieder ihre Namen zu sagen.