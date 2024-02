Dinslaken. TV-Magier Christopher Köhler und Weltmeister André Desery verzauberten ihr Publikum. Mit diesen Nummern begeisterten sie ihre Zuschauer.

Sich mal richtig verzaubern lassen? Damit lockten am Sonntagabend in der Kathrin-Türks-Halle die „Magier 4.0“, rund um den aus dem Fernsehen bekannten Christopher Köhler. Die Zuschauer in der Stadthalle kamen aus dem Staunen eigentlich gar nicht mehr heraus, rätselten auch nach der Show noch, wie die Zauberei zustande kam.

Die 16-jährige Joline, aus dem Publikum auf die Bühne geholt, um Schmerzen zu empfinden, die Magier Köhler einer Voodoo-Puppe zufügte, konnte es sich einfach nicht erklären: „Meter von mir entfernt hat der Magier die Puppe mit einer Nadel gestochen, und ich spürte ein Brennen am Körper.“

Zuschauer hautnah auf der Bühne mit Magie verzaubert

Und so erging es vielen weiteren Besuchern, denn die Protagonisten des Abends Christopher Köhler und André Desery sowie Comedian Jens Wienand hatten ihre Freude daran, Personen aus allen Sitzreihen auf die Bühne zu bitten, um sie die Magie hautnah spüren zu lassen.

Mit 16 hatte ich meinen ersten Auftritt und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. André Desery - Der Magier hatte sichtlichen Spaß bei seinem Auftritt in Dinslaken.

Sarah und Daniel aus Dinslaken wurden gleich als Paar in die Show eingebunden. Erstmal lieh sich Magier Desery, der einen Weltmeistertitel in darstellender Kunst aufweisen kann, von Zuschauer Daniel einen 50-Euro-Schein, um diesen dann als „Finanzkrisentrick“ in einen Ein-Dollar-Schein zu verwandeln. Über den Verbleib „seines“ Scheines wurde Daniel erstmal im Unklaren gelassen, ließ jedoch von da an kein Auge mehr vom Zauberer.

Derweil führte dieser Daniels Freundin Sarah auf die Bühne, die dann einen Weinflaschenkorken verdeckt in den Händen halten sollte, und Zauberer Desery wusste selbst mit verbundenen Augen immer, in welcher Hand Sarah den Korken hielt. „Wie hat er das hingekriegt?“, rätselte Sarah noch in der Pause, den unscheinbaren Korken in der Hand haltend. Sie und ihr Freund Daniel gingen dann zielstrebig in den zweiten Teil der Show, denn der 50-Euro-Schein von Daniel war ja immer noch nicht wieder aufgetaucht.

Entfesslungskunst und eine gereimte Liebeserklärung mit Thermomix

Immer im Wechsel agierten die drei Hauptakteure des Abends und niederließen nach jedem ihrer Auftritte ein Staunen oder Schmunzeln beim Publikum. Sabine Frömmel und ihr Partner Frank Baumgart aus Dinslaken verbrachten einen vergnügten Abend in der Stadthalle und sagten zum Mix aus Zauberei und Comedy: „Das ist schön abwechslungsreich. Wir sind froh, dabei zu sein.“

Dann durften Justine und Dennis aus dem Publikum auf die Bühne, um Magier Christopher Köhler mit einem 30-Meter-Seil auf Zeit an einen Stuhl zu fesseln. Nach rund drei Minuten hatten die beiden das gesamte dicke Seil fest um den Zauberer gewickelt, der nämlich vorher mit ihnen gewettet hatte, sich in kürzerer Zeit wieder zu befreien. Nach knapp einer Minute war der Magier, der dabei die Hände fliegen ließ und auch schon mal mit dem Stuhl auf die Bühne fiel, wieder frei. Die staunenden Justine und Dennis konnten es kaum glauben!

Magier Christopher Köhler ließ sich auf der Bühne an einen Stuhl fesseln, nur um sich in Windeseile wieder zu befreien. © FUNKE Foto Services | Karl Banski

Bei seinem darauffolgenden Act liess sich Comedian Jens Wienand dann zehn Wörter aus dem Publikum zurufen, die man auf keinen Fall bei einem Date verwenden sollte, wie zum Beispiel Steuererklärung oder Thermomix. Sekunden später präsentierte der Künstler eine sich reimende Liebeserklärung für ein Date, in die er charmant genau die zugerufenen Un-Wörter einbaute. Klasse!

Gelesene Gedanken und ein verzaubertes Publikum

Jetzt war der heimliche Publikums-Liebling des Abends, Magier André Desery, wieder an der Reihe, bei dem man merkte, wieviel Freude er selbst daran hat, mit dem Publikum und den „Freiwilligen“ auf der Bühne zu spielen. „Mit 16 hatte ich meinen ersten Auftritt“, sagte Desery, „und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen.“ Aus dem Publikum hatte er nun Greta aus Dinslaken ausgewählt, die sich einen bekannten Star überlegen, dessen Namen auf einen Zettel schreiben und diesen ganz klein falten sollte. Es blieb das Geheimnis des Magiers, wie er genau den von Greta ausgewählten Johnny Depp kam.

Comedian Jens Wienand sorgte bei der besonderen Schau in der Kathrin-Türks-Halle für humorvolle Unterhaltung. © FUNKE Foto Services | Karl Banski

Und plötzlich tauchte aus einem Kästchen auf einem wundersam schwebenden Tisch auch der 50-Euro-Schein von Daniel wieder auf, ohne den dieser heute wohl nicht nach Hause gegangen wäre. Nach zwei Stunden toller Unterhaltung und Staunen machte sich ein verzaubertes Publikum auf den Heimweg.