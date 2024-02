Dinslaken/Voerde. Der Hafen Emmelsum steht seit acht Monaten ohne Gleisanschluss da. Nun legt die Bahn konkrete Pläne vor. Wann über die Trasse wieder Züge rollen.

Die Deutsche Bahn liegt beim Wiederaufbau der Emscherbrücke nach eigenen Angaben voll im Zeitplan. Ab Mitte November sollen ihr zufolge wieder Züge über die Güterzugbrücke zwischen Oberhausen und Spellen rollen und so den Hafen in Voerde-Emmelsum wieder anfahren können. Das Verkehrsunternehmen baut eine 66 Meter lange Hilfsbrücke über die Emscher. Abriss und Wiederaufbau der Eisenbahnbrücke waren nach dem Starkregen Ende Juni 2023 notwendig geworden. Durch Erosionen an der Emscher-Böschung waren die Widerlager der Güterbahn-Brücke instabil geworden. Das Bauwerk liegt auf der eingleisigen Güterzugstrecke zwischen Oberhausen und Spellen.

Der Hafen Emmelsum, der zum Hafenverbund DeltaPort gehört, wird über die Gleistrasse bedient und ist seit mittlerweile acht Monaten nicht mehr bahnseitig erreichbar. Es handele sich um einen „essenziellen Transportweg“ für das Gewerbegebiet, wie DeltaPort Geschäftsführer Andreas Stolte nach Sperrung der Brücke Ende Juni 2023 erklärt hatte. Knapp drei Wochen später wurde die abgesackte Eisenbahnbrücke – ein 40 Meter langer und 170 Tonnen schwerer Stahlkoloss – an das Ufer gehoben. Und dies einige Tage früher als geplant, weil Messgeräte zuvor Bewegungen an dem Bauwerk festgestellt hatten. Kommt am Ende alles so wie geplant, wird der Hafen Emmelsum am Ende fast anderthalb Jahre ohne Gleisanschluss gewesen sein.

Die nun vorgesehene Hilfsbrücke gehöre zu den längsten ihrer Art, „die überhaupt ohne Mittelpfeiler gebaut werden können“, und wird „Legosteinartig zusammengesetzt und Schritt für Schritt über den Fluss geschoben“, erläutert die Deutsche Bahn. Das verkürze die Bauzeit. Weil die Hilfsbrücke eine deutlich größere Spannweite als die alte Brücke habe, sei sie deutlich „hochwasserresilienter“. Heißt laut Bahn: Mehr Wasser könne unter der Brücke durch die Emscher fließen.

Deutsche Bahn: Planungen laufen auf Hochtouren

Derzeit laufen die Planungen für die Hilfsbrücke „auf Hochtouren“. Die 3D-Modellierung der Brücke sei bereits abgeschlossen. Auch Vermessung, Kampfmittelsondierung, Oberbauplanung, Bodengutachten und die geotechnischen Prüfungen seien bereits erledigt. „Sie sind die Grundlage, um dann die konstruktiven Planungen der Brücke anzugehen“, beispielsweise „Tiefe und Anzahl der Gründungen, Umfang der Bewehrungen, Dimension der Widerlager“. Weil die Brücke im Naturschutzgebiet gebaut wird, seien auch Umweltschutzgutachten nötig gewesen. Der Baustart ist der Deutschen Bahn zufolge im Frühsommer geplant. Große, bis zu 100 Tonnen schwere Bohrkräne werden dann im ersten Schritt für die Gründung der Widerlager Bohrpfähle in den Boden treiben.

Die Hilfsbrücke könne viele Jahre von Zügen befahren werden, bis die Deutsche Bahn eine neue Brücke geplant und gebaut hat. Damit will das Unternehmen voraussichtlich frühestens Ende des Jahrzehnts beginnen. (P.K.)