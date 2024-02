Dinslaken. Das Rote Kreuz bittet in Dinslaken um Blutspenden. Wer auf jeden Fall spenden sollte, weil seine Blutgruppe besonders selten und begehrt ist.

Das Rote Kreuz bittet am Freitag, 23. Februar, 14 bis 18 Uhr, in der Gaststätte Schützenhaus in Eppinghoven (Eppinkstr. 26a) um Blutspenden. Grundsätzlich gilt: Jede Spende zählt. Eine bestimmte Blutgruppe ist aber besonders begehrt.

Nach jeder Blutspende bestimmt das Labor des DRK-Blutspendedienstes die Blutgruppe. Da die unterschiedlichen Patienten Bluttransfusionen aller Blutgruppen brauchen, sind natürlich auch bei den Blutspendenden Menschen aller Blutgruppen willkommen. In Deutschland haben die meisten Menschen die Blutgruppen A Rhesus positiv (37 Prozent) und 0 Rhesus positiv (35 Prozent).

Die Blutgruppe 0 Rhesus negativ besitzen allerdings nur sechs Prozent der Bevölkerung. Sie haben damit den „Universalschlüssel“: Dieses Blut kann jedem Patienten übertragen werden. „Diese besonderen sechs Prozent sollten sich unbedingt auf den Weg zur Blutspende machen“, so das Rote Kreuz.

Blutgruppe und Rhesusfaktor sind die zwei wichtigsten Blutgruppeneigenschaften. Bei der Transfusion von Blut muss die Verträglichkeit von Spender- und Empfängerblut gegeben sein. Wird unverträgliches Blut transfundiert, kann das tödlich für den Empfänger enden.

Wer Blut spenden kann

Wer Blut spenden möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich gesund fühlen. Eine obere Altersgrenze gibt es nicht mehr. Zum Blutspendetermin sollte man unbedingt den Personalausweis oder Führerschein mitbringen. Die eigentliche Blutspende dauert etwa fünf bis zehn Minuten. Danach bleibt man noch zehn Minuten lang entspannt liegen. Nach der Blutspende gibt es vom Roten Kreuz eine Stärkung in Form eines Imbisses oder Lunchpakets. Alle aktuellen Blutspendetermine, eventuelle Änderungen sowie Informationen rund um das Thema Blutspende sind kostenfrei unter 0800 11 949 11 und unter www.blutspende.jetzt abrufbar. Wer unter www.blutspende.jetzt eine Blutspendezeit bucht, kann ohne Wartezeit Blut spenden.