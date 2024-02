Hünxe. Im Sozialausschuss berichtete die Hünxer Pflegeberaterin Martina Renz aus ihrer Arbeit. Warum sie dabei ein eher düsteres Zukunftsbild zeichnete.

Deutschland wird älter – Hünxe auch. Und mit steigendem Alter sind immer mehr Menschen auf Pflege angewiesen, ob Zuhause oder im Heim. In Hünxe gibt es mit Martina Renz eine Pflegeberaterin, die sich um die Anliegen der Menschen vor Ort in diesem Bereich kümmert.

Im Sozialausschuss berichtete Martina Renz von ihrer Tätigkeit. Stark angestiegen seien die Anfragen zur Beratung bei ihr von 60 auf 105 Fälle, in denen Beratungsbedarf angemeldet wurde. „Die Anliegen sind dabei meist ähnlich“, berichtete Martina Renz: Wie stelle ich einen Antrag auf eine Pflegestufe? Wie bereite ich mich auf das Gespräch mit dem Medizinischen Dienst vor? Wie lege ich Widerspruch ein? „Es wird sehr viel Kurzzeitpflege angefragt“, berichtet Martina Renz.

Angebote der Pflegeheime werden nicht ausreichen

Auf Nachfrage von Heike Kohlhase (Grüne) schilderte Martina Renz auch die aktuelle Situation der Pflege in der Kommune. „In der Tagespflege haben wir ein sehr gutes Angebot“, erklärte sie. Allerdings gebe es keine festen Plätze für die Kurzzeitpflege. „Da muss man sich frühzeitig anmelden“, erklärte die Pflegeberaterin – oder über die Gemeindegrenzen hinausschauen.

Martina Renz Seit dem 1. Januar 2022 ist Martina Renz für die Senioren- und Pflegeberatung in der Gemeinde Hünxe zuständig. Die Beratungszeiten sind montags und dienstags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 17 Uhr. Weitere Termine und Hausbesuche sind nach telefonischer Absprache möglich. Kontakt: Senioren- und Pflegeberatung, Dorstener Straße 24, Rathaus, Zimmer 106, Tel.: 02858/69106, E-Mail: martina.renz@huenxe.de.

Eine schlechte Nachricht für die Zukunft hatte sie aber auch parat: „Die Heimbedarfe werden nicht mehr gedeckt werden können“, sagte sie. „Wir Babyboomer bekommen keinen Heimplatz mehr.“ Die Babyboomer, die in Deutschland zwischen 1955 und 1969 geboren wurden, sind die Generation, die in den kommenden Jahren in Rente geht und dann vielleicht irgendwann Pflege braucht. Auch bei den Alternativen, etwa einer Pflege Zuhause, sehe es zunehmend schwieriger aus. „Wir werden hier alleine älter in Hünxe“, kommentierte Dr. Michael Wefelnberg (CDU) den Umstand, dass eben viele Familien nicht mehr so groß sind wie früher und durch zunehmende Mobilität die Kinder oft weiter weg wohnen. Gleichwohl lobte der Arzt das Angebot in der Gemeinde: „Wir können uns etwas darauf einbilden, dass in Hünxe alles so gut läuft“, sagte er.

Pflege Zuhause muss weiter gestärkt werden

Bürgermeister Dirk Buschmann griff dann die Frage von Heike Kohlhase auf, ob man die Pflegeheime, die es ja auch in Hünxe schon gibt, nicht erweitern könnte: „Die Pflegeplätze, die wir hier in Hünxe haben, liegen schon über unserem Bedarf“, erklärte er. Es würden allerdings nicht unbedingt Hünxer in den Einrichtungen betreut, sondern oft Eltern von Menschen, die dann zu ihren Kindern in die Gemeinde gezogen sind.

„Wir müssen die Pflege Zuhause stärken“, merkte Dirk Buschmann angesichts der aktuellen Situation und der sich abzeichnenden Zukunft an. Auch deshalb hat man für Martina Renz, die in nicht allzu ferner Zeit in den Ruhestand gehen wird, auch schon eine Nachfolgerin gefunden. „Wir werden schauen, ob wir da in Zukunft weiteren Personalbedarf haben“, erklärte Dirk Buschmann.

Natürlich könnten nicht alle Zuhause versorgt werden. „Ein Heim kann auch ein Zugewinn an Lebensqualität sein“, merkte Dr. Michael Wefelnberg an. Bürgermeister Dirk Buschmann gab zu bedenken, dass ein Heimplatz – abgesehen von der Verfügbarkeit – ja auch eine Frage der Kosten sei: „Nicht jeder Mensch kann sich einen Heimplatz leisten“, sagt er. Zudem wäre, würden alle Menschen, die in Deutschland Pflege brauchen, einen Heimplatz beanspruchen, die Finanzierung über die sozialen Umlagesysteme schon „längst geplatzt“. Man darf gespannt sein, wie sich die Lage in der Zukunft entwickelt.

