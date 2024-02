Voerde. In der Bevölkerung stößt der Umfang der Maßnahme in dem privaten Waldstück an der B8 auf massive Kritik. So reagiert das Regionalforstamt darauf.

Auf einem privaten Waldstück an der B8 in Voerde fand unlängst eine umfangreiche Fällaktion statt

Das zuständige Regionalforstamt begründet die Maßnahme mit der Notwendigkeit der Verkehrssicherung

Bürger zweifeln Erfordernis der Fällaktion in dem großen Umfang an und wähnen Holzverkauf als zentralen Grund

Widerspruch kommt von der Forstbehörde