Voerde. Für Fußgänger und Fahrradfahrer gibt es an der Unterführung „Rönskenstraße“ in Voerde zurzeit kein Durchkommen. Wie lange die Sperrung dauert.

Im Zuge des dreigleisigen Ausbaus der Betuwe-Linie Emmerich-Oberhausen modernisiert die Deutsche Bahn auch das Brückenbauwerk an der Rönskenstraße in Voerde. Aktuell finden dort Bauarbeiten für die Anbindung des Geh- und Radwegs im Bereich der Unterführung statt, wie die Deutsche Bahn am Dienstag mitteilte. Aus diesem Grund sei der Zugang von der Rönskenstraße zur Friedrichsfelder Straße aktuell für Fußgänger und Fahrradfahrer bis einschließlich Freitag, 1. März, gesperrt. „Eine Umleitung über die Friedrichsfelder Straße/Hammweg ist eingerichtet“, erklärte eine Bahnsprecherin.