Dinslaken. Die vorläufigen Anmeldezahlen für die weiterführenden Schulen in Dinslaken liegen vor. Nicht alle bekommen einen Platz an ihrer Wunschschule.

An den weiterführenden Schulen in Dinslaken fehlt Platz. Wenn die Stadt an den vom Rat festgelegten Zügigkeiten festhalten würde, würde es bereits im kommenden Schuljahr an den meisten weiterführenden Schulen kann. Das prognostizierte die Stadtverwaltung bereits im November vergangenen Jahres. Nun liegen die vorläufigen Anmeldezahlen vor, die Stadt Dinslaken präsentierte sie im Schulausschuss am Dienstagabend.