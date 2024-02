Dinslaken. Deshalb spricht die Kabarettistin, die schon bei Nuhr im Ersten und dem 3sat Festival auftrat, am 22. Februar in Lohberg aus Erfahrung.

Fee Brembeck ist nicht nur Autorin, Slampoetin und Opernsängerin, sondern auch Expertin darin, ihre Expertise abgesprochen zu bekommen. Und da sie auch Kabarettistin ist, macht sie genau dieses Problem zu einem der Themen in ihrem aktuellen Programm. „Erklär‘s mir, als sei ich eine Frau“ heißt die Solo-Show der Ernst-Hofrichter-Preisträgerin, am Donnerstag, 22. Februar, 19 Uhr, im Lohberger Theater Halbe Treppe, in der es auch um Topmodels, Operndiven und Lyrik in der Disco geht.

Dabei kann sie es bald selbst erklären, wie es geht, und zwar richtig! Kordula Völker hat für ihre Programmplanung der aktuellen FrauKE-Reihe Fee Brembreck wohl noch gerade im letzten Moment in die winzige Halbe Treppe geholt. Denn Brembreck tritt inzwischen bei illustren TV-Formaten wie dem 3sat Festival, Nuhr im Ersten und Olafs Klub auf.

Mit viel Humor, einer Prise Selbstironie und reichlich Tiefgang greift Brembeck nun im Rahmen der FrauKE-Reihe das Thema „Mansplaining“ auf und dreht den Spieß um: Wenn sie dem Publikum ungefragt die Welt erklärt, bringt sie Gesellschaftskritik, Humor und Hochkultur zusammen. Tickets für den Abend im ehemaligen Lehrerzimmer an der Teerstraße 2 gibt es ab 13,50 Euro in der Stadtinformation am Rittertor und über Reservix.