Dinslaken. Nach dem Erfolg im letzten Jahr kehrt die Band um Eric Clapton‘s Neffe Will Johns nach Dinslaken zurück.

Will Johns ist der Neffe von Eric Clapton. Und er von ihm das Gitarrespielen erlernt. Das verpflichtet. Mit seiner The Cream of Clapton Band bringt er die großen Hits von The Cream und aus Eric Claptons Solo-Tagen auf die Konzertbühne. Im letzten Jahr gastierte die Cream of Clapton Band bereits in Dinslaken und begeisterte die Fans. Nun kehren Johns und Co für ein Konzert am Freitag, 8. März, 20 Uhr, in die Kathrin-Türks-Halle zurück

Leadgitarrist und Sänger Will Johns ist der Neffe Eric Claptons. Aber das ist nur ein Teil des musikalischen Backgrounds, der Will mitbringt: George Harrison brachte ihm bei, wie man Tee trinkt, seine Tante Patti Boyd die Muse, der die Musikwelt „Layla“ verdankt. Und Will Johns‘ Vater wie auch sein Onkel waren die Produzenten von Alben von Led Zeppelin, The Who und den Stones. Auch bei Claptons Bassist Nathan East fiel der Apfel nicht weit vom Stamm. Sein Sohn Noah East ist der Keyboarder der Cream of Clapton Band. Aus Österreich stammt die Bassistin Julia Hofer, deren Nathan East gewidmetes Tutorial mit den Worten komentierte, sie spiele die Songs besser als er selbst. Komplettiert wird die internationale Besetzung der Cream of Clapton Band vom deutschen Schlagzeuger Momme Boe.

Persönliche Einblicke in ein Stück Rockgeschichte

Und selbstverständlich wird Will Johns zwischen den Songs wieder sein Photoalbum öffnen und persönliche Einblicke in ein Stück Rockgeschichte geben.

Tickets für das Konzert in der KTH gibt es ab 39,50 Euro in der Stadtinformation am Rittertor oder über Reservix.de.