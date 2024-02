Dinslaken. Beim Regionalfinale von „Jugend debattiert“ wurden die Teilnehmer für den Landeswettbewerb ermittelt. Das Finale findet im April statt

Sollen mehr öffentliche Trinkwasserbrunnen gebaut oder unsere Städte zu Schwammstädten umgebaut werden? Diese Fragen diskutierten am Freitagvormittag nicht die Lokalpolitiker im Ratssaal des Dinslakener Rathauses, sondern die Finalisten des Regionalfinales Verbund Düsseldorf 1 von „Jugend debattiert“. Zuvor hatten die Jugendlichen die Qualifikation an ihrer Schule sowie die Qualifikationsrunde, die zwei Tage vorher am Otto-Hahn-Gymnasium stattgefunden hatte, überstanden. In der Altersstufe 1 (Sekundarstufe 1) standen Fabian Laroche vom Theodor-Heuss-Gymnasium, Laura Marie Janssen (Gymnasium in den Filder Benden, Moers), Coralie Sophie Salenga (Gymnasium Adolfinum Moers) und William Begerad (Konrad-Duden-Gymnasium, Wesel) am Rednerpult. In der Altersgruppe 2 (Sekundarstufe 2) diskutierten Mila Obermann (Konrad-Duden-Gymnasium, Wesel), Christian Pau (Jan-Joest-Gymnasium, Kalkar), Henry Mehring (Collegium Augustinianum Gaesdonck, Goch) und Kim Sofia Rüttgers (Max-Planck-Gymnasium Duisburg).