Dinslaken. Der Journalist aus Frankfurt begeisterte mit seinem Kabarettprogramm im Theater Halbe Treppe. Dabei ging es vor allem um drei Fragen.

Auf der Bühne der „Halben Treppe“ in Lohberg – dem wahrscheinlich kleinsten Theater am Niederrhein – so die 2. Vorsitzende der Kleinkunstakademie Heide Fischer – steht ein Barhocker, obenauf eine Skriptmappe. Auf die Mappe muss Uli Höhmann, der sein zweites Soloprogramm vorstellt, selten zurückgreifen. Der Journalist steht seit über zwanzig Jahren - zumeist in Hessen - hinter dem Radiomikrofon. All seine Erfahrungen, seine Beobachtungen stellt er in seinem Kabarettprogramm überspitzt – aber treffsicher – dar. Selbst nennt er sein Programm „Pressekabarett“.