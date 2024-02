Dinslaken. Die Pop-up-Kneipe in der Zechenwerkstatt ist schon zweimal ausverkauft. Am Freitagabend gibt es aber eine ganz besondere Aktion.

Das Comeback der Kneipe „Zum Glück Auf“ in der Zechenwerkstatt scheint ein voller Erfolg zu sein: Die Teilnahme am Chaos Spiel am Donnerstag sowie die Fullmoon-Party am Samstag sind bereits ausgebucht. Dafür wird am Freitag der Lüdenscheider Lichtkünstler Tom Groll im wahrsten Sinne des Wortes für ein „High-Light“ sorgen.

Das Kneipenquiz steigt an Donnerstag, 22. Februar, 17 bis 23 Uhr - als „Chaos-Spiel“. Dabei gilt es für vier- bis fünfköpfige Teams, ein lebensgroßes Spielbrett schnellstmöglich zu bewältigen. Das Gastroteam von „Zum Glück Auf“ steht den Spielwütigen dabei mit kalten und warmen, flüssigen und festen Stärkungen zur Seite. Ein Foodtruck ist ebenfalls vor Ort, der über den ganzen Abend ganz „pottgerecht“ Pommes und Bratwurst, natürlich auch vegan, anbietet. Die Teilnahme am Spiel ist ausgebucht. Die Kneipe steht aber für alle offen, und das Team freut sich, zahlreiche Menschen aus Dinslaken an den Tresen begrüßen zu dürfen.

Der letzte Glühwein der Saison

„Zum Glück … Licht“ - heißt es am Freitag, 23. Februar, 17 bis 23 Uhr. Haben Sie auch die Nase voll von nasskaltem Dauerregen und frostigem Grau? Das Event-Team der Zechenwerkstatt hat sich etwas ganz Besonderes ausgedacht, um den Winter schnellstmöglich auf den Abmarsch zu schicken: „Beim letzten Glühwein der Saison und einigen frühlingshaften Kaltgetränken bekämpfen wir Väterchen Frost mit einem Feuer vor der Zechenwerkstatt“, so das Kneipenteam. Um 19 Uhr wird feierlich der „Wintergeist“ verbrannt, um dann auf die warmen Tage anzustoßen.

Darüber hinaus dürfen sich die Gäste auf den Lüdenscheider Lichtkünstler Tom Groll (www.tomgroll.de) und eine fantastische Installation freuen: Per Dia-Projektion zaubert er ab Einbruch der Dunkelheit farbenfrohe Elemente und stimmungsvolle Lichtspiele auf die Fassade des Gebäudes, die auch das Feuerthema wieder aufgreifen. Innen gibt es ab 19:30 Uhr ein Live-Set des Quartetts Two on Two, die mit Akustik-Gitarrenklängen die ersten Sonnenstrahlen locken. Auch an diesem Abend steht der Foodtruck bereit. Besondere Aktion an dem Abend: „Heizen für´n Weizen“. Wer einen Zehn-Liter-Eimer trockenes Brennholz mitbringt, erhält ein kostenloses Getränk - damit es den ganzen Abend wämendes Feuer gibt.

Restlos ausverkauft ist am Samstag, 24. Februar, die Fullmoon-Party. Insgesamt 750 Tickets waren in kürzester Zeit restlos vergriffen. Eine Abendkasse wird es nicht geben.