Hünxe. Die SPD startete ihre regelmäßigen Besuche in den Hünxer Ortsteilen. Diese Probleme trugen Bürger dabei an die Kommunalpolitiker vor Ort heran.

Etwas verhalten ist die Resonanz der Bruckhausener auf das erste Angebot zum „Marktplatzgespräch“ der SPD am Samstagvormittag auf dem Vorplatz des Edeka-Marktes am Danziger Platz. „Die Leute müssen sich erst wieder daran gewöhnen. Wir kennen das von den vergangenen Frühjahren“, sagt dazu Jan Scholte-Reh, der bei dem Gesprächsangebot eine feste Größe der Partei ist.

Anliegen der Bürger in die Gremien tragen

Die Leute huschen zum Einkauf in den Edeka-Markt, nur wenige verweilen am Stand. Monika Petschat ist eine derjenigen, die dann mit einem konkreten Anliegen an den Stehtisch kommt: „Ich wohne hier direkt gegenüber, über der Pizzeria, und ärgere mich darüber, dass auf dem Gehsteig vor dem Gebäude immer Zigarettenkippen liegen, die von den Gästen oder von den Wartenden der Arztpraxis nebenan einfach auf den Gehsteig geworfen werden. Könnte man da einen öffentlichen Mülleimer installieren, wie der auf der anderen Straßenseite vorhanden ist?“, beschreibt die Bruckhausenerin den von ihr wahrgenommenen Missstand.

Nächster Termin Am Samstag, den 24. Februar lädt die SPD von 10 bis 12 Uhr zum Marktplatzgespräch auf dem Hünxer Marktplatz vor dem Rewe-Markt ein. Dort werden Jan Scholte-Reh und die SPD-Ratsmitglieder Benedikt Lechtenberg und Dominique Freitag, sowie weitere Kommunalpolitiker vor Ort sein, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Außerdem informiert das „Dorfteam Hünxe“ über aktuelle Entwicklungen aus dem Rathaus. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, kann sich auch per Telefon (02858/917704) oder per Mail (info@spd-huenxe.de) an die SPD wenden. Bei Bedarf kann bei Anliegen auch ein Termin vor Ort ausgemacht werden.

Jan Scholte-Reh und sein Team, zu dem an diesem Morgen noch Thorben Braune, Hans-Werner Kratz, Eberhard Heimann und der Youngster Peer Höfken gehören, versprechen, sich der Sache anzunehmen und das Thema in den Gemeinderat zu bringen, was Monika Petschat mit Erleichterung vernimmt. „Schön, dass ich die Sache ansprechen konnte“, sagt sie.

Weitere Anliegen der Bürger vor Ort

Die Straßenschäden des Winters sind heute Morgen ein weiteres Thema, das an die Partei herangetragen wird. Renate Borach aus Bucholtwelmen hatte sich noch vor der ihr bekannten Marktplatzaktion an Thorben Braune gewandt, weil die Anwohner im Bereich Waldheidweg / Kuhweg bei Regenwetter nicht mehr trockenen Fußes über die Straße laufen könnten. „Auch hier werden wir gerne schauen. Die Hünxer sollen wissen, dass wir für sie da sind“, so der Tenor der Genossen am Samstag in Bruckhausen.

