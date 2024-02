Dinslaken/Voerde. Die Nabu-Kindergruppen aus Dinslaken und Voerde brauchen Unterstützung bei einer Müllsammelaktion am Rhein. So kann man mitmachen.

Die Nabu-Kindergruppen aus Dinslaken und Voerde benötigen dringend Unterstützung bei der Müllsammel-Aktion am Rhein. Am Freitag, 1. März, sammeln Kinder und Erwachsene zwischen 15.30 und 17.30 Uhr am Rheinabschnitt an der Rotbachmündung.

Die Winterhochwasser haben sehr viel Unrat an die Flussufer des Rheines gespült. Insbesondere Plastikabfälle, alte Autoreifen, Ohrstäbchen und Co. sollen entfernt werden. Gerade Plastik ist besonders gefährlich, weil es im Laufe der Jahrzehnte zu Mikroplastik verkümmert und dadurch für alle Lebewesen tödlich sein kann. Schließlich gelangen jedes Jahr Unmengen von Müll über den Rhein in die Nordsee. Die Menge entspricht der Ladung von etwa 1000 vollen Müllwagen.

Hier ist der Treffpunkt

Der Treffpunkt ist gegenüber von Haus Wohnung, Frankfurter Str. 433 in Voerde-Möllen. Parkplätze sind nur begrenzt vorhanden - Teilnehmer sollten möglichst mit dem Fahrrad kommen oder Fahrgemeinschaften bilden. Müllgreifzangen und Müllsäcke sind vor Ort, Schutzhandschuhe und Eimer sollte mane selbst mitbringen. Nabu-Biologin Petra Sperlbaum: „Ich hoffe doch sehr, dass auch viele Erwachsene mitmachen“.