Voerde. Voerde rechnet mit einem deutlichen Anstieg der Flüchtlingszahlen. Dadurch werden neue Räumlichkeiten benötigt. Das sind die Pläne.

Die aktuelle Entwicklung der Flüchtlingszahlen wird die Verwaltung der Politik in der nächsten Sitzung des Sozialausschusses darlegen. Dabei geht sie zunächst vom Stand 31. Januar 2024 aus: 598 Flüchtlinge waren zu dem Zeitpunkt in Voerde zu betreuen. 233 Menschen befanden sich im laufenden Asylverfahren, 57 waren geduldet und die weiteren hatten „bereits eine Aufenthaltsgenehmigung“. Die Verteilung auf die Kommunen, die gesetzlich verpflichtet sind, die Geflüchteten aufzunehmen, erfolgt nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel. Voerde hat das Soll noch nicht erreicht. Die Quote war Ende Janur zu 91,56 Prozent erfüllt. Heißt: Die Kommune rechnete da mit einem möglichen Zuzug von 50 Geflüchteten. Hinzu kommt die Personengruppe mit Wohnsitzauflage. Hier lag Voerde mit 76,39 Prozent noch deutlicher von der Erfüllung der Quote entfernt – was der Aufnahme von weiteren 87 Flüchtlingen entsprach.