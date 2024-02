Dinslaken/Voerde. Ob Krimi oder Kabarett: Edgar Wallace und Thekentratsch sind Klassiker. Jetzt neu in den Veranstaltungstipps: die Partys in der Region.

Es knubbelt sich einmal mehr bei der Veranstaltungsplanung. Kabarett oder Krimi? Am Samstag bietet die Stadt Dinslaken beides parallel an. Und in der Zechenwerkstatt öffnet wieder die Pop-up-Kneipe „Zum Glück Auf!“. Die Jägerhofparty für Nostalgiker ist bereits seit Wochen ausverkauft. Aktuelle Beats gibt es in der Kuka an der Thyssenstraße.

So ein Theater!

In London treibt ein Verbrecher sein Unwesen. Der geheimnisvolle „Hai“, so wird er genannt, überfällt Banken und Juweliere und scheut auch nicht vor einem Mord zurück. Inspector Wade von der River-Police ist der Einzige, der den Verbrechen des „Hais“ auf der Spur ist. Das Tourneetheater Komödie am Altstadtmarkt zeigt die Bühnenadaption des Edgar-Wallace-Klassikers „Das Gasthaus an der Themse“ am Samstag, 24. Februar, 20 Uhr, in der Kathrin-Türks-Halle. Tickets gibt es ab 19 Euro in der Stadtinformation am Rittertor und über Reservix.de.

Das wäre ja gelacht!

Christoph Brüske antwortet auf die Armada der aktuellen Herausforderungen nun mit einem nagelneuen Soloprogramm. In „Tanz auf dem Vulkan“ am Samstag, 24. Februar, 20 Uhr, im Dachstudio Dinslaken, Friedrich-Ebert-Straße 82-84, ist kein noch so brenzliges Thema vor seiner flinken Zunge sicher. Bei Brüske bekommen sie alle ihr Fett weg: die Politiker, Moralapostel und Lobbyisten. Tickets für die Kombination aus bissiger Politsatire, schalkhafter Zeitgeistanalyse und einer höchst wandlungsfähigen Gesangsstimme gibt es in der Stadtinformation am Rittertor und über Reservix.de ab 20 Euro

sowie an der Abendkasse für 23 Euro.

Die Damen vom Duo „Thekentratsch“ schaffen es immer wieder: „Ausverkauft“ heißt es für die Aula des Schulzentrums Nord, wo Heike Becker und Kerstin Sierp am Samstag, 24. Februar, 20 Uhr „Vom Leben verwöhnt“ sind.

„Erna hat Besuch“: Die Comedy-Tanzgruppe „Los Rollies“ fegt am Sonntag, 25. Februar, 15 Uhr, über die Bühne des Theaters Halbe Treppe in Lohberg, Teerstraße 2, während Erna aka Cordula Völker die Bingotrommel rührt und mit Spiel und Spaß für gute Laune sorgt. Kaffee und Kuchen gibt es ab 14 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro an der Tageskasse, für Geburtstagskinder ist er frei.

Party!

Die Pop-up-Kneipe „Zum Glück auf!“ ist zurück in der Zechenwerkstatt Lohberg. Nach dem Start am Donnerstag, 22. Februar, mit dem Kneipenquiz wird am Freitag, 23. Februar, ab 17 Uhr der Winter mit dem letzten Glühwein verabschiedet. Und am Samstag, 24. Februar, werden ab 20 Uhr in der Zechenwerkstatt Erinnerungen an den legendären „Jägerhof“ lebendig: Diese Veranstaltung ist schon ausverkauft.

In der Kuka, Thyssenstraße 81, verschmelzen am Samstag, 24. Februar, ab 23 Uhr die besten Styles von Pop bis elektronischen Beats. DJs der „Querbeat“-Party sind Bosep, Stilbruch und 2Shades. Zutritt ab 18 Jahren, Personalausweispflicht. Eintritt frei, Mindestverzehr 15 Euro.

Kinderkram!

Woozle Gooozle kommt mit einem waschechten „Woozical“ des Theaters Lichtermeer am Sonntag, 25. Februar, 15 Uhr, in die Kathrin-Türks-Halle in Dinslaken. Hierbei führt der TV-Held das Mädchen Leonie auf der Bühne und die Kinder im Publikum durch eine spannende und lehrreiche, aber vor allem lustige und manchmal auch chaotische Reise durch die Zeit, denn Woozle hat eine Raum-Zeitmaschine erfunden, die etwas anders funktioniert als erwartet. Tickets gibt es ab 29,50 Euro in der Stadtinformation am Rittertor und über Reservix.de.