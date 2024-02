Hünxe. Am Schulzentrum plant die Gemeinde Hünxe eine neue Sporthalle. Die wird nun teurer als geplant. So weit steigt der Preis und das ist die Ursache.

Es waren keine guten Nachrichten, die Heide Peisert, Bauleiterin vom Architekturbüro Störmer in Wesel, mit in den Hünxer Ausschuss gebracht hatte. Denn die Kosten für die Errichtung der geplanten 2-fach Sporthalle in unmittelbarer Nähe des Schulzentrums werden deutlich höher ausfallen, als ursprünglich geplant.