Voerde. Die geplante Sanierung der evangelischen Kita ist wohl vom Tisch. Welche Idee es nun gibt und warum die entwidmete Kirche dabei ein Thema ist.

Das Vorhaben, ihre Kita in Möllen an der Straße „Auf dem Bünder“ zu sanieren und um eine Gruppe auf dann vier zu erweitern, wird die evangelische Kinderwelt im Kirchenkreises Dinslaken wohl ad acta legen. Der Träger der Kindertageseinrichtung hegt nunmehr andere Überlegungen, wie André Heller, Leiter des Fachbereiches Soziales und Jugend der Stadt Voerde, jetzt im Jugendhilfeausschuss darlegte. In der Sitzung am Mittwoch ging es unter anderem auch um den Stand der Dinge zum Neu- und Ausbau von Kitas im Stadtgebiet. Wegen der „erheblichen Sanierungskosten“ denkt die evangelische Kinderwelt in Möllen über einen Neubau als die möglicherweise „sinnvollere Lösung“ nach – und zwar im näheren Umfeld, wie Heller weiter ausführte. Mögliche Finanzierungs- und Nutzungsmodelle würden derzeit diskutiert.