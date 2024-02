Voerde. Voerder CDU übt scharfe Kritik an Beschlüssen der Ampel-Koalition zum Bundeshaushalt 2024. Welche Einschnitte damit für die Stadt verbunden sind.

Für Besorgnis erregend hält Voerdes CDU-Parteivorsitzender Henning Stemmer die Auswirkungen, die seiner Einschätzung nach der von der Bundesregierung beschlossene Haushalt 2024 auf die Stadt hat: In Voerde schaue man enttäuscht auf die Beschlüsse, die für die Kommune „weitere finanzielle Einschnitte und die Einschränkung bzw. Einstellung von notwendigen Maßnahmen bedeuten.“ Der neue Entwurf der Bundesregierung für 2024 wolle einen Teil der Mehrausgaben durch die Umschichtung aus dem Klima- und Transformationsfonds decken, was folglich dort zu teils erheblichen Einsparungen führe.

Die CDU Voerde zeige sich besorgt darüber, „dass trotz weitestgehend unangetasteter Sozialleistungen massive Kürzungen in anderen Bereichen erfolgen, die Voerde auch hart treffen“, erklärt Stemmer. Die finanziellen Spielräume würden immer geringer, gerade in einer Zeit, in der dringend notwendige Investitionen in die kommunale Infrastruktur und Zukunftsfähigkeit anstünden. Darunter könne die Attraktivität der Stadt leiden. „Während wir vor Ort eigentlich massiv investieren müssten und dafür auch die breite Unterstützung des Bundes brauchen, um den Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein, sehen wir stattdessen Kürzungen in Bereichen wie der Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme, der Förderung des Radverkehrs und der E-Mobilität“, erklärt Stemmer.

CDU-Chef prangert auch Belastung einzelner Berufsgruppen an

Ganz besonders betroffen werde Voerde aber von den Streichungen hinsichtlich der KfW-432-Fördermittel sein, „die für die Quartiersentwicklung fest vorgesehen waren“. Das fast fertiggestellte Quartierskonzept wird nun nicht so einfach wie bisher angedacht durch ein Sanierungsmanagement vor Ort (Energieberatungen etc.) ergänzt werden können. „Diese Maßnahmen sind entscheidend für eine nachhaltige Entwicklung unserer Stadt, und die Ampelkoalition scheint dies völlig zu übersehen“, so Henning Stemmer.

Die Streichungen im Bundeshaushalt führten zusätzlich zu einer Belastung einzelner Berufsgruppen. Besonders hervorzuheben seien hier die Landwirte, die durch Steuererhöhung beim Agrardiesel erheblich belastet würden. Ähnlich belastet werde das Gastgewerbe. Hier habe der Kanzler sein Versprechen gebrochen, die Mehrwertsteuer „nie wieder“ auf 19 Prozent zu erhöhen, sagt Stemmer. Die Mauterhöhung durch einen CO 2 -Aufschlag habe deutlich höhere Kosten für die Transport- und Logistikwirtschaft zur Folge und treffe genauso mittelständische Unternehmen und Handwerksbetriebe.

„Bei diesem nun beschlossenen Bundeshaushalt für das Jahr 2024 zeigt sich deutlich, dass wir Kommunen und vor allem der ländliche Raum völlig außer Acht gelassen werden. Die Ampel-Koalition spart genau dort, wo Investitionen am wichtigsten wären. Es scheint, als hätten sie in ihren eigenen Streitigkeiten den Blick für das große Ganze verloren“, kommentiert Stemmer abschließend.