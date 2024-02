Hünxe. Die Gemeinde Hünxe ist in der stürmischen Nacht relativ glimpflich davongekommen, sagt ein Sprecher. Nur ein Baum wurde umgeweht.

„Relativ glimpflich davongekommen“ ist die Gemeinde Hünxe laut Feuerwehr-Sprecher Marc Vinschen in der Sturmnach.t Erst am frühen Morgen um 7.03 Uhr wurden die Wehrleute zu einem umgestürzten Baum gerufen, der am Hardtbergweg über die Fahrbahn gefallen war.

Der Baum über der Straße sei schnell per Kettensäge zerkleinert und zur Seite gezogen worden. Zehn Feuerwehrleute mit zwei Fahrzeugen hatten den Weg nach einer Stunde Einsatzdauer wieder befahrbar gemacht. Zusätzlich wurde bei diesem Einsatz noch ein Hubsteiger der Gemeinde Hünxe angefordert und eingesetzt, um lose Äste in vier Metern Höhe zu entfernen. (jok)

