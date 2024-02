Dinslaken. Die AWG stellt den Antrag, dass in der Innenstadt Trinkwasserbrunnen errichtet werden. So wird die Forderung von der Fraktion begründet.

Schnell mal die Trinkflasche wieder auffüllen oder mit einem kleinen Schluck den Durst löschen. Damit das in der Stadt an stark frequentierten Plätzen wie dem Bahnhof, dem Neutorplatz oder dem Altmarkt möglich ist, sollen dort Trinkwasserbrunnen errichtet werden. Das fordert die AWG in einem Antrag.

In dem Schreiben an die Bürgermeisterin heißt es, dass sauberes Trinkwasser für die Menschen lebensnotwendig ist. Die Verfügbarkeit von Wasser sei über Jahrhunderte ein öffentliches Gut gewesen. Die Klimaveränderungen seien inzwischen auch in den Städten und Gemeinden angekommen. „Längere Hitzewellen werden zunehmend häufiger und bedeuten dabei nicht nur ein Gesundheitsrisiko, sondern führen regelmäßig auch zu einer erhöhten Mortalität“, heißt es in dem AWG-Antrag.

Die Einrichtung von Trinkwasserbrunnen würde es den Menschen, die im Stadtgebiet unterwegs sind, ermöglichen, die nötige Flüssigkeitszufuhr kurzfristig sicherzustellen bzw. ihre Trinkvorräte für unterwegs schnell und unkompliziert aufzufüllen. Insbesondere für ältere Menschen und Kinder hält die AWG eine solche Maßnahme für sehr wichtig, aber auch Radfahrer und Schulkinder, die in Dinslaken unterwegs sind, würden davon profitieren.