Dinslaken. Im Auftrag der Stadt Dinslaken werden an der Claudiastraße umfangreiche Arbeiten ausgeführt. Deshalb verschwindet der Radweg.

Umfangreiche Umbauarbeiten werden aktuell im Auftrag der Stadt Dinslaken an der Claudiastraße ausgeführt. Diese sind notwendig, weil es geplant ist, neue Bäume anzupflanzen. Um diesen genügend Platz zu geben, werden derzeit die vorher zu schmalen Grünstreifen verbreitert, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung. Hierzu wird der vorhandene und nicht benutzungspflichtige, asphaltierte Radweg aufgenommen und dem Grünstreifen zugeschlagen.

Aufgrund der Vielzahl an Ver- und Entsorgungsleitungen waren im Vorfeld intensive Abstimmungen mit den einzelnen Versorgungsträgern notwendig. Im Ergebnis kann jetzt Raum für mindestens 28 neue Bäume geschaffen werden.

Diese Änderung gibt es für Radfahrer

Weitere Baumstandorte werden in Abhängigkeit der Lage der Versorgungsleitungen im Zuge der Maßnahme geprüft und gegebenenfalls umgesetzt. In dem Teilbereich zwischen Wilhelminenstraße und Metastraße hat sich allerdings gezeigt, dass aufgrund der Ver- und Entsorgungsleitungen eine Anpflanzung von Bäumen nicht möglich ist. An dieser Stelle wurde daher ein Parkstreifen errichtet. Der Radverkehr wird, wie in einer 30er-Zone erforderlich, auf die Straße geführt.

Deshalb wurden Bäume entfernt

Die vorhandenen Bäume mussten laut Verwaltung entfernt werden, da sie umsturzgefährdet waren. Es handelte sich um Ulmen-Hybriden mit dem Namen Dodoens. Diese Bäume sind Mischlinge, eine Kombination zweier verschiedener Sorten, die durch einen starken Wurzelbereich und eine schlanke Krone besonders stabil sein sollten. Heutzutage zeigt sich bundesweit, dass diese Sorte Risiken in sich birgt. Der untere Teil wächst schneller als der obere und es entstehen Risse und Faulstellen, die von außen nicht sichtbar sind. Dadurch können die betroffenen Bäume „ohne Vorwarnung“ umfallen, wie es in mehreren Städten – und auch in Dinslaken – bereits geschehen ist. Um dieses Risiko zu beseitigen, wurden die Bäume entfernt.