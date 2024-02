Dinslaken/Voerde. Die Deutsche Bahn informiert an zwei Abenden zur Betuwe-Strecke. Was in den kommenden Monaten gemacht wird und wann die Strecke gesperrt ist.

Bis Mitte Mai können Bahn-Pendler noch entspannt zur Arbeit fahren – danach fährt ab Dinslaken und Voerde wieder nichts mehr. Die Bahnstrecke ist vom 14. Mai bis 14. Juni erneut gesperrt.

Die Bahn arbeitet am dreigleisigen Ausbau der Strecke (Betuwe). „Nachdem das Projektteam im vergangenen Jahr bereits zahlreiche Meilensteine erreicht hat, geht es auch in den nächsten Monaten mit einem umfangreichen Bauprogramm entlang der rund 73 Kilometer langen Strecke zwischen Niederrhein und Ruhrgebiet weiter“, so die Bahn.

Das wird in den kommenden Monaten gemacht

In den kommenden Monaten werden jeweils vier Kilometer Oberleitung in Voerde und Dinslaken erneuert und Lärmschutzwände gebaut – sowohl im Bereich der Eisenbahnüberführungen als auch entlang der Strecke zwischen dem Haltepunkt Voerde und dem Bahnhof Dinslaken.

Außerdem sind weitere Umbaumaßnahmen am Haltepunkt Voerde geplant: die Erneuerung des Bahnsteigs 1 sowie der Neubau des Bahnsteigs 2 für das neue dritte Gleis. Im Bereich der Eisenbahnüberführungen Bahnhofstraße, Steinstraße und Grenzstraße in Voerde finden Ausbauarbeiten statt und in Dinslaken werden die Bahnsteigarbeiten am Bahnhof abgeschlossen – und der Bahnübergang „Holtener Straße“ wird endgültig aufgehoben.

Bürgerinfos für Dinslaken und Voerde

Über die geplanten Ausbauarbeiten und die Zeitpläne in Voerde und Dinslaken informiert die Deutsche Bahn Interessierte in der kommenden Woche bei zwei digitalen Veranstaltungen. Die Bürgerinformation für Voerde findet am Mittwoch, 28. Februar, 18 Uhr, online statt, die Bürgerinfo für Dinslaken am Donnerstag, 29. Februar, 18 Uhr. Für Voerde-Friedrichsfeld und Wesel ist eine Bürgerinfo am Mittwoch, 8. Mai, 18 Uhr, geplant.



Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist über folgenden Link möglich: www.db-buergerdialog.de/emmerichoberhausen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Die Übertragung startet automatisch um 18 Uhr. Fragen können über den Chat direkt an das Projektteam gestellt werden.



Weitere Informationen gibt es auf www.emmerich-oberhausen.de.