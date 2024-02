Dinslaken/Wesel. Bei einem Patientinnenforum in Dinslaken wurde über das Thema Brustkrebs informiert. Dabei fanden auch Promis wie Angelina Jolie Erwähnung.

Noch immer ist der Brustkrebs mit etwa 30 Prozent aller Krebsfälle die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Deutschland. Rund 70.000 Fälle pro Jahr bedeute dies, 18.000 Frauen sterben daran, erinnert Dr. Füsun Eran-Altuntas beim Patientenforum im St. Vinzenz-Krankenhaus an die immer noch bedrohliche Situation. Mit höherem Alter steige das Risiko, an Krebs zu erkranken, doch jede zehnte Frau sei jünger als 45 Jahre, so die stellvertretende Leiterin des Brust- und Brustkrebszentrums der GFO Kliniken und des Evangelischen Krankenhauses Wesel (EKV).