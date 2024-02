Dinslaken. Die CDU-Fraktion möchte sachkundige Bürger und Stadtverordnete von der Fragestunde vor Ratssitzungen ausschließen. Das ist der Grund.

Die CDU-Fraktion möchte, dass die Fragestunde, die es vor Ratssitzungen und Ausschüssen gibt, künftig nur noch den Einwohnerinnen und Einwohnern zur Verfügung steht. Die Fraktion hat vor, im nächsten Rat die Verwaltung mit der Prüfung zu beauftragen, ob sachkundige Bürgerinnen und Bürger sowie Stadtverordnete von der aktiven Teilnahme an Fragestunden für Einwohnerinnen und Einwohner per Geschäftsordnungsänderung ausgeschlossen werden können. Einen entsprechenden Antrag hat die CDU bereits gestellt. Das heißt, nach den Vorstellungen der CDU sollen sachkundige Bürger und Stadtverordnete in der Fragestunde keine Fragen mehr stellen dürfen.

Hintergrund: Die CDU-Fraktion begründet ihren Antrag mit dem Hinweis, dass es in der Vergangenheit vorgekommen sei, dass sachkundige Bürgerinnen und Bürger und Stadtverordnete die Fragestunde für ihren persönlichen politischen Nutzen oder für parteipolitische Zwecke benutzt hätten - die Fragestunde sei jedoch für Einwohnerinnen und Einwohnern vorgesehen, die eben nicht den kurzen Draht zur Verwaltung hätten. „Die Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohnern ermöglicht, dass die Einwohnerinnen und Einwohner unserer Stadt sich direkt mit ihren Fragen an die Verwaltung wenden können und so auf kurzem und schnellen Wege Antworten auf ihre Fragen bekommen. Die Fragestunde dient der politischen Teilhabe und soll den Kontakt zwischen Verwaltung, Rat und Einwohnerinnen und Einwohnern verbessern“, erklärt Heinz Wansing, Fraktionsvorsitzender der CDU.

Stadtverordnete haben eigenes Fragerecht

Die Fraktion weist darauf hin, dass den Stadtverordneten laut Paragraf 17 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Dinslaken ein eigenes Fragerecht zustehe. Dieses sei zeitlich unbegrenzt und stehe sowohl am Ende des öffentlichen also auch des nicht-öffentlichen Teils auf jeder Tagesordnung von Rat und Ausschüssen, die Fragestunde hingegen sei nachvollziehbarerweise zeitlich begrenzt.

Die CDU kritisiert, dass viele der gestellten Fragen in der Vergangenheit nicht dazu dienten, neues Wissen oder neue Informationen bereitzustellen, sondern als politische Provokation. Ernstgemeinte und dringende Fragen könnten auch außerhalb von Sitzungen telefonisch mit der Verwaltung geklärt werden. Die CDU-Fraktion betont, dass mit ihrem Antrag die Einwohnerinnen und Einwohner nicht in ihrem Fragerecht eingeschränkt würden.