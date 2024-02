Dinslaken. Was wäre, wenn schlau das neue schön wird? Das erklärte die Poetry Slammerin und Kabarettistin im Rahmen der FrauKe-Reihe im Theater Halbe Treppe den „Thorstens“ dieser Welt.

Es wundert leider nicht wirklich, dass die „Thorstens“ dieser Welt, die sich dazu berufen fühlen, Frauen grundsätzlich - aber Männern eigentlich genauso -, mit ihrem Mansplaining auf den Geist zu gehen, mit Fee Brembeck Probleme haben. Nicht, weil Fee den „Feeminismus“ schon im Namen trägt. Sondern einfach, weil sie Theologie studiert hat. Und sprachgewaltige, ausdrucksstarke und preisgekrönte Poetry Slammerin ist. Weil sie fechten kann, denn das hat sie in ihrem zweiten Studium gelernt. Fechten gegen Vorurteile, gegen blöde Anmachen, gegen gesellschaftliche Missstände, seien es die folgen des Patriarchats oder wiedererstarkende rechte Tendenzen. Weil Fee Brembeck eine Stimme hat, die sie laut und deutlich erheben kann. Sie ist nämlich Opernsängerin, gibt am 19. Mai einen Liederabend in Richard Wagners Villa Wahnfried in Bayreuth. Kurz: Fee Brembeck ist ein starke, vielseitige und intellektuelle Frau und damit der Typ Mensch, bei denen auch 2024 noch immer diejenigen das Haar in der Suppe suchen, die meinen, sie müssten die Alphatierchen im Flohzirkus der Gesellschaft sein, egal wie unbedeutend und unscheinbar sie selbst sind.