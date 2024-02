Voerde. „Gut Grün“ liegt mit Vivawest im Clinch. Treff wird abgerissen. Warum Folgelösung für Verein nicht realisierbar ist und was noch im Argen liegt.

„Gut Grün“ in Möllen befürchtet, bald ohne Bleibe zu sein.. Noch kann der Gartenbauverein seine Räumlichkeiten an der Straße Kampshof nutzen, doch in etwas mehr als einem Jahr steht ihm das Gebäude nicht mehr zur Verfügung. Die Besitzerin, die Vivawest Wohnen, hat den Pachtvertrag zum 31. März 2025 gekündigt. Hintergrund ist, dass das Wohnungsunternehmen mit Hauptsitz in Gelsenkirchen im Zuge seiner geplanten Quartiersentwicklung in Möllen eine Vielzahl der alten Mietshäuser aus den 1950er Jahren unter anderem auch an der Straße Kampshof abreißen wird. Darunter befindet sich jenes inzwischen leerstehendes Gebäude, an das die Bleibe von „Gut Grün“ unmittelbar angebaut wurde. Eine erfolgte statische Prüfung ergab, dass es nicht erhalten werden kann, wie Gregor Boldt, Pressesprecher von Vivawest Wohnen, auf Anfrage der NRZ erklärt: „Dies haben wir dem Verein frühzeitig mitgeteilt.“