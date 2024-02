Dinslaken. Bürgermeisterin reagiert auf Antrag aus der Politik: Personelle Situation der Stadtverwaltung sei „weitaus weniger dramatisch“ als dargestellt.

Die Stadtverwaltung sei „im Hinblick auf Stellenbesetzung zukunftsfähig aufgestellt“ - so reagiert die Stadt Dinslaken auf den neuesten Antrag aus der Politik zu den personellen Problemen im Rathaus. Grüne, PARTEI, FDP und AWG hatten auf 60 offene Stellen bei der Stadtverwaltung verwiesen - und ein modernes Recruitingmanagement gefordert. Denn: „In manchen Bereichen droht eine Lähmung der Arbeitsabläufe oder ist bereits eingetreten“, so die Fraktionen in dem Antrag. Alles halb so schlimm - diesen Eindruck erweckt nun die Stellungnahme der Stadt.

„Fachkräftemangel, demographischer Wandel und Abwanderung in umliegende Großstädte – wie auch andere Kommunen sieht sich die Stadt Dinslaken mit vielen Herausforderungen in der Personalgewinnung konfrontiert“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. „Aktuell ist die personelle Situation allerdings weitaus weniger dramatisch, als öffentlich dargestellt“, wird darin Bürgermeisterin Michaela Eislöffel „nach einer eingehenden Analyse der Zahlen“ zitiert.

So viele Stellen sind unbesetzt

Zurzeit seien „weniger als fünf Prozent der circa 1200 Stellen unbesetzt“. Zum Jahreswechsel 2023/2024 seien 51 Vollzeit-Äquivalente offen. Hinzu kämen zusammenaddiert etwa vier Vollzeit-Äquivalente - unbesetzten Stellenanteilen von Personen, die in Teilzeit beschäftigt sind und deren restliche Stunden (bis zu einer Vollstelle) kurzfristig nicht besetzt werden konnten, so die Stadt. Dies resultiert daraus, „dass die Stadt Dinslaken ihren Mitarbeitenden mit Job-Sharing- und Teilzeit-Modellen familienfreundliche Arbeitsbedingungen einräumt.“ Aktuell seien acht Besetzungsverfahren in der Ausschreibung, bei etwa 20 laufe ein internes Auswahlverfahren.

Hier gebe es die größen Probleme

Die „größten Probleme mit unbesetzten Stellen“ bestünden im Bereich der Ingenieure und der Erzieherinnen. „Die Ausbildungskapazitäten im Bereich der Erzieher*innen sind im Vergleich zu dem Ausbau der Kindertagesstätten bisher nicht proportional mitgewachsen. Aufgrund des Bedarfs müssen wir auch weiterhin die Zahl der Kinderbetreuungsplätze erhöhen und würden gerne auch die Ausbildungskapazitäten anpassen, um für die Zukunft den Bedarf an Fachpersonal decken zu können“, erklärt die Bürgermeisterin in der Stellungnahme.

Ingenieurinnen und Ingenieure würden „häufig den Weg in die besser zahlende freie Wirtschaft oder zu besser bezahlenden Großstädten“ wählen. Die Stadt Dinslaken versuche dieser Problematik des Fachkräftemangels „seit Jahren durch gute Arbeitsbedingungen, wie etwa den Ausbau des Gesundheitsmanagements mit der Betriebssportgruppe und der Möglichkeit für Home Office entgegenzuwirken.“

Bewerber würden „ ab Bewerbungseingang gut betreut“

Die Stadt Dinslaken, so schreibt sie über sich, „punktet bei externen Bewerber*innen als agile Stadtverwaltung mit kurzen Wegen. In Dinslaken kann etwas bewegt werden. Überdies sorgt ein digitales Bewerberverfahren dafür, dass die Bewerber*innen ab Bewerbungseingang gut betreut werden können und sich letztlich für die Stadt Dinslaken entscheiden.“ Diese Maßnahmen seien „zuletzt in dem besonders hart umkämpften Bereich der Ingenieur*innen erfolgreich und die Stadt Dinslaken konnte zwei Fachkräfte im Ingenieursbereich gewinnen.“

Im Jahr 2023 habe die Stadt „alles“ daran gesetzt, neue Ausbildern zu finden, um die Ausbildungskapazitäten erhöhen zu können. Dies „erscheint aufgrund des demografischen Wandels und der Flexibilität von Personal notwendig, um in Zukunft geeignetes Fachpersonal für die Stadt Dinslaken zu generieren.“ Anfang 2024 hätten drei Personen die notwendige Schulung erfolgreich abgeschlossen, die vierte Person werde zeitnah an einer Qualifizierung teilnehmen. Darüber hinaus gebe es in den Fachdiensten P“raxisanleiter*innen und viele weitere Mitarbeitende, die sich um die Ausbildung junger Kolleg*innen kümmern.“

Bürgermeisterin fordert zwei weitere Stellen fürs Recruiting

Die Bürgermeisterin halte „zwei weitere Recruiter-Stellen für notwendig, um in Zukunft gezielt Personal anwerben zu können.“ Aktuell seien diese beiden Stellen aber aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung „in der Schwebe“. Die gesetzliche Grundlage binde die Verwaltung aktuell bei Stellenausschreibungen „erheblich, denn es dürfen nur Stellen zur Sicherstellung von Pflichtaufgaben ausgeschrieben werden.“

„Fachkräftemangel ist ein gesellschaftliches Problem, was auch Auswirkungen auf Stellenbesetzungsverfahren in der Stadt Dinslaken hat. Wir liegen prozentual im Vergleich zu anderen Kommunen weit unter dem Durchschnitt bei unbesetzten Stellen, so dass wir davon ausgehen, dass es kein strukturelles Problem in unserer Stadtverwaltung gibt“, sagt Eislöffel. Und weiter:

„Um unsere Stadtverwaltung zukunftsfähig aufzustellen, werden sicherlich weitere Maßnahmen unter Einbeziehung der Ideen aus unserer Belegschaft notwendig sein, um uns erfolgreich den Herausforderungen zu stellen.“ Die Bürgermeisterin verweist darauf, dass die von den Fraktionen eingebrachten Ideen in die weitere Planung der Stadtverwaltung einfließen sollen. (aha)