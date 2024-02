Seit Jahren klagt die Stadt Dinslaken bei jeder Gelegenheit über Personalmangel. Jetzt soll das plötzlich gar nicht mehr so dramatisch sein.

Der regelmäßige „Bericht über noch nicht ausgeführte Ratsbeschlüsse“ wurde im vergangenen Jahr in „Bericht über in Ausführung befindliche Beschlüsse“ umbenannt. An der Sachlage hat dieser Euphemismus nichts geändert. Die Liste der liegen gebliebenen Aufgaben wird lang und länger: Im Herbst 2019 war die Aufstellung elf Seiten lang, im Herbst 2023 waren es 32 Seiten. 25 Mal hieß es auf diesen 32 Seiten, dass der Verwaltung Personal für die Umsetzung der Beschlüsse aus allen möglichen Bereichen fehle. 2019 wurde diese Begründung kein einziges Mal angeführt.