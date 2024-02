Voerde. „Total schockiert“: Zahlreiche Menschen haben auf dem Rathausplatz in Voerde an den zweiten Jahrestag des Ukraine-Kriegsbeginns erinnert.

Zwei Plakate mit Friedenstauben in gelb-blau hingen am späten Samstagnachmittag, 24. Februar 2024, am Pegelturm auf dem Rathausplatz. Davor war mit Kreide ein großes Friedenszeichen gemalt worden. Immer mehr Kerzen wurden daraufgestellt und wurden so zu einem leuchtenden Zeichen der Verbundenheit – die zahlreichen Menschen, die gekommen waren, zeigten auf diese Weise, dass sie auch zwei Jahre nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine Anteil nehmen am Schicksal der Menschen, die unter diesem Krieg leiden. „Schweigender Protest! Uns fehlen die Worte“, lautete das Motto der Gedenkveranstaltung an dem Tag, an dem sich der Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine zum zweiten Mal jährte.