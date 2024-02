Dinslaken. Annette Müller inszeniert an der Burghofbühne die Komödie „Das Haus“. Weshalb man sich mit den Charakteren identifizieren kann.

Die Kinder sind aus dem Haus, ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Das Ehepaar Rotemunds, er Zahnarzt, sie Hausfrau, verkaufen ihr Haus an die jungen Lindners. Das Pärchen, Finanzberater und Anwältin, möchten eine Familie gründen, der Kreislauf soll also von vorne beginnen, das alte Haus wieder ein Heim für eine Familie sein. Doch Kontinuität sieht anders aus. Kaum ist der Kaufvertrag unterschrieben und möchten die beiden Paare noch darauf anstoßen, sind es die Menschen, deren Fassaden Risse bekommen. Während die Rotemunds immer noch an ihrem Besitz hängen, weil sie viel zu viel von ihrer Lebensleistung mit den Dingen verbinden, die sie jetzt aufgeben müssen, wollen die Lindners tabula rasa machen.

Die Komödie „Das Haus“ von Brian Park, die am Freitag, 1. März, 20 Uhr, in einer Burghofbühneninszenierung von Annette Müller in der Kathrin-Türks-Halle Dinslaken Premiere hat, erinnert in seiner eskalierenden Pärchen-Konstellation an „Der Gott des Gemetzels“. Und doch ist etwas anders: Es ist das Verhältnis des oder der Einzelnen zum Besitz, das der amerikanische Autor beleuchtet. Was den Stoff witzig macht, sind „die Rückschlüsse vom Mensch aufs Objekt und umgekehrt“, so Annette Müller.

„Ich versuche, sie ernst zu nehmen und lieb zu haben in all ihren Neurosen“. Annette Müller - Regisseurin, über ihre Charaktere

Wahrscheinlich sind es doch finanzielle Gründe, die die Rotemunds zum Verkauf zwingen, es würde erklären, warum sie noch geradezu neurotisch an allem hängen. Gefühle, die die Lindners (noch) nicht nachempfinden können. Sie interessiert nur, was sie alles anders machen werden - ohne Rücksicht auf Verluste. Ein Generationenkonflikt im amerikanischen Original, in Dinslaken in Hinblick auf die Altersstruktur des Ensembles, Markus Penne, Christiane Wilke, Matthias Guggenberger und Norhild Reinicke, mehr der Konflikt zwischen Wertekonservatismus und Liberalismus - wobei die Regisseurin betont, dass es nicht zum allgemeinen Diskurs kommen wird. Ebenso wie sie die Thematisierung von Alltagsrassismus aus dem Skript gestrichen hat: Müller möchte die vier Protagonisten naturalistisch zeichnen: „Ich versuche, sie ernst zu nehmen und lieb zu haben in all ihren Neurosen“.

„Lieb zu haben“: Weil Frau Rotemund die Regisseurin an die eigene Mutter erinnert. Weil wohl jeder Rotemunds oder Lindners im Bekanntenkreis hat. „Weil man sich“, so Dramaturgin Nadja Blank, „wenn man ehrlich mit sich ist, auch selbst darin erkennen kann“.

