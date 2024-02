Dinslaken. Der Kartenverkauf für das Waikiki-Festival in Dinslaken ist gestartet. Wo es Tickets gibt, wie viel sie kosten. Es gibt ein besonderes Angebot.

„We are back“, schreiben die Veranstalter des Waikiki-Festivals in Dinslaken in einem Post in den sozialen Medien und kündigen damit den Start des Ticketverkaufs ihres Festivals am 31. August an. Karten gibt es ab sofort ab 27,90 Euro zu kaufen. Doch: Bereits kurz nachdem die Karten am 25. Februar um 14 Uhr online über die Festivalseite zum Verkauf standen, waren einige Ticketkategorien bereits ausverkauft.

Die teuerste Kategorie ist das sogenannte „Vip Ticket“ für 179,90 Euro, inklusive Getränke- und Snackbar sowie gesondertem Eingang und VIP-Toiletten. Für Besucher, die nicht aus Dinslaken oder der näheren Umgebung kommen, bieten die Veranstalter in diesem Jahr ein besonderes Angebot: Für 149,90 Euro können Festivalliebhaber eine Nacht im Hotel Viktoriaan der Gerhard-Malina-Straße, in der Nähe des Festivalgeländes inklusive Eintrittskarte buchen.

Waikiki-Festival 2024 in Dinslaken: Regionale DJs und bekannte Größen der Szene

Neben regionalen DJs werden auch international bekannten Größen der Szene dabei sein. Besucher können sich aber auch auf weitere Attraktionen wie einen Schminkstand oder die Möglichkeit, sich tätowieren und piercen zu lassen, freuen. Lokale Gastronomen sollen auch in diesem Jahr wieder die Festivalliebhaber mit Getränken und Essen versorgen.

Weitere Infos zum Waikiki-Festival in Dinslaken und die Karten erhalten Interessierte unter: www.waikiki-openair.de