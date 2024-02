Dinslaken. Der Real-Markt in Dinslaken schließt Ende März. Nun startet das Unternehmen einen großen Ausverkauf. Ab wann es die Rabatte gibt.

Vor der Schließung Ende März 2024 startet bei Real in Dinslaken an der Thyssenstraße 70 ab Montag, 26. Februar, der große Sonderverkauf „mit attraktiven Preisnachlässen“, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung an die Redaktion. Die Preisnachlässe gelten auf alle Produkte aus dem Sortiment des Marktes, heißt es: „Tausende Artikel werden reduziert, daraus auch Warenbestände aus dem Lager.“ Dabei gelte: Nur solange der Vorrat reicht. „Aufgrund der außergewöhnlichen Rabatte in unserem Markt rechnen wir damit, dass besonders in den stark nachgefragten Sortimenten die Angebote schnell vergriffen sein werden“, sagt Manfred Friol, Geschäftsleiter bei mein real in Dinslaken.