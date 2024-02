Dinslaken. Dinslaken muss festlegen, welche Investitionen noch drin sind. Der Kiosk Lohberg sollte laut AWG dabei sein. Wegen der gammeligen Toiletten

Die Pläne für den Neubau eines Kiosks auf dem Johannesplatz in Lohberg und die Sanierung des bestehenden ziehen sich seit Jahren wie Kaugummi. Zuerst fehlte der Stadt Personal, dann wurden die Ingenieurleistungen vergeben - und das Ganze wurde zu teuer. Droht das Projekt nun an der Haushaltssicherung zu scheitern? Bevor das passiert, will die AWG zumindest erreichen, dass der alte Kiosk saniert wird, um die „dringend benötigte Ertüchtigung der Sanitäranlagen zu ermöglichen.“ Wenn die finanzielle Not der Stadt schon keinen neuen Glasbau ermöglicht - dann doch wenigstens ein ordentliches Örtchen für die Notdurft.

Seitdem die Kosten für Sanierung und Neubau Mitte 2022 an der Million-Euro-Marke kratzten und die Politik die Zustimmung verweigerte, ist es still geworden um das Vorhaben, das den Marktplatz beleben sollte und für das alle anderen Ideen - die Installation von Spielgeräten etwa - zurückgestellt wurden. Im vergangenen Jahr schlug die Stadtverwaltung einen kleineren und somit kostengünstigeren Neubau plus Sanierung des bestehenden, denkmalgeschützten Kiosks vor. Aber auch da wollte die Politik die erforderlichen 777.000 Euro nicht freigeben. Die Stadt solle sich nach einem Pächter umschauen, das Thema sollte in der zweiten Sitzungsfolge 2024 noch einmal besprochen werden.

Toiletten seien „äußerst sanierungsbedürftig“

So sahen die ursprünglichen Planungen für den Neubau des Kiosks aus. © NRZ

Mittlerweile aber ist die Stadt definitiv pleite, die Stadtverordneten müssen auf dem Weg zu einem Haushaltssicherungskonzept festlegen, welche Investitionen in welchem Umfang überhaupt vorgenommen werden sollen. „Die finanzielle Situation unserer Stadt Dinslaken erfordert eine sorgfältige Priorisierung von Investitionen. Angesichts der aktuellen Herausforderungen und der Unsicherheit bei der Suche nach einem Pächter für einen Neubau-Kiosk, sehen wir die Notwendigkeit, den Punkt 2 in der Beschlussvorlage ‚Sanierung Bestandskiosk‘ vorzuziehen“, beantragt daher die AWG - also die Sanierung des alten Kiosks.

Denn die öffentlichen Toiletten im Kiosk-Altbau „befinden sich in einem äußerst sanierungsbedürftigen Zustand“, so die AWG. Um die hygienischen Standards zu gewährleisten und den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger und auch der Marktbeschicker gerecht zu werden, „ist eine schnellstmögliche Sanierung unumgänglich.“ Das sei außerdem in der aktuellen Situation eine „kosteneffiziente Lösung“, so die AWG. (aha)